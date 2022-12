Foot féminin: La belle évolution des filles de la RUTB en P3

L’équipe a bien évolué. "Les jumelles Temsamani venues de Saintes et quelques débutantes ont apporté quelque chose, et il y a certaines confirmations comme Stacy Comblez qui, avec seize goals, est notre meilleure buteuse. Au niveau du staff, Félix Frutos, le nouveau T2, effectue aussi un super travail en tant que préparateur physique. En conclusion, il y a très peu de déception jusqu’ici et on en est à un stade où l’on peut parler tactique et schéma de jeu, ce qui est très agréable."

Pour la suite, "si on peut poursuivre cette progression tout en réglant notre souci de gardienne, je pense qu’on aura notre place dans le Top 5."

Ottignies et MSG sont aussi candidats au Top 5

Ottignies se situe aussi dans le ventre mou. "On a commencé le championnat avec un nouveau noyau, sans aucune préparation, et on s’est pris quelques casquettes, explique Dominique Corbusy (T1). Mais je suis très satisfaite du groupe depuis quelques semaines: on bosse bien, la motivation y est et les résultats sont là. On espère continuer à progresser, en ne perdant plus de matches sur des erreurs individuelles dans les dernières minutes et, bien sûr, essayer de faire mieux que la saison passée au classement."

Mont-St-Guibert B s’accroche au Top 5 à mi-parcours. "On n’a quasi-pas joué avec des P1 depuis le début et c’est même nous qui avons dû renforcer l’équipe première à cause des blessées, signale Stéphane Demiddeleer (T1). Notre bilan n’est pas mauvais car si on gagne notre match de retard, on sera quatrième ce qui était presque notre position l’année passée. Les deux premiers étant quasi intouchables, on serait de terminer à nouveau troisième."