Les buts Tubiziens par Garlito et Butera. Ceux de Braine par Derwa, Coulibaly et Nsumba.

Ce match amical entre voisins a tourné à l’avantage des Brainois. "Même si on sait que nous n’avons pas joué contre l’équipe type de la RUTB, cette victoire est bonne à prendre. Elle apporte une peu de baume au cœur quelques heures avant de clôturer une année pas évidente. Nous avons saisi l’opportunité de faire tourner l’effectif, sachant que pour la rencontre de reprise, face à Monceau, nous devrons composer avec sept suspendus", apprécie Henri Pensis, le directeur sportif du RCS Brainois.

Même son de cloche dans le chef de Mohamed Bouhmidi, le coach tubizien, qui au-delà du résultat se satisfaisait grandement de la prestation des joueurs alignés. "On a joué avec une équipe inédite. Un mélange entre tous ceux qui jouent peu au sein du noyau de la D2 et certains joueurs de la P1. Je suis vraiment satisfait de la prestation, et j’ai surtout pu remarquer que la P1 constitue un réel vivier en cas de pépin avec certains joueurs du noyau A. C’est de très bon augure pour la suite. Cette semaine, nous sommes doublement gagnants. D’un côté, nous avons laissé en congé certains cadres du groupe, qui avaient besoin de se vider l’esprit et d’un autre, nous avons pu travailler avec les joueurs qui ont moins de temps de jeu et qui ont l’opportunité de faire leurs preuves et de prendre de la confiance."