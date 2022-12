L’option cyclisme est mort-née au Cepes Jodoigne

L’annonce était assez tardive pour un défi de taille quand on connaît la pénurie actuelle de jeunes cyclistes en Brabant wallon mais la Province a voulu malgré tout tenter l’aventure avec plusieurs partenaires comme la Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles ainsi que la Belgian Cycling Federation (la fédération nationale) qui devaient veiller à fournir le matériel nécessaire à la bonne pratique de la discipline mais aussi l’encadrement nécessaire, tout comme des opportunités intéressantes.

Ludivine Henrion, multiple championne cycliste, avait été choisie comme personne qualifiée pour enseigner car elle disposait, outre ses compétences, des diplômes spécifiques pour le cyclisme. Malheureusement, le délai a été trop court pour motiver assez de candidats, cinq ou six élèves seulement étant tentés par l’aventure.

Du côté de la Province et du Cepes Jodoigne, on avait annoncé prendre quelques semaines pour évaluer le dossier afin de décider si l’option était représentée, dans un délai plus raisonnable cette fois. La décision est tombée et elle n’est pas positive. L’ouverture de l’option cyclisme n’a pas eu l’aval de l’assemblée générale et le Cepes ne retentera pas d’ouvrir l’option cyclisme lors de l’année scolaire 2023-2024.