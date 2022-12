Foot en salle: le bilan à la trêve avec des fortunes diverses pour les clubs du BW

Série A

Rebecq United

Seule équipe du BW à évoluer en série A, Rebecq United a du mal cette saison. La preuve dans les chiffres puisque les Rebecquois n’ont gagné qu’un seul de leurs douze matches et se retrouvent bons derniers du classement avec deux petits points à leur compteur. "Le bilan n’est pas bon, confirme Salvatore Giannone. L’équipe est nouvelle, jeune, et si on joue bien, on manque d’expérience. Le maintien est devenu notre priorité et on espère remobiliser les troupes pour être performants au second tour. Comme il n’y a qu’un descendant, le coup est jouable."

Série B

Mini Excel Wavre-Limal

Leader du classement, Mini Excel a fait très fort au cours du premier tour. "Le bilan est très positif, à l’exception du match de vendredi où l’arbitre nous a mis dedans en excluant De Beule après sept minutes de jeu, regrette Yves Lauwers. C’était la troisième fois que cet arbitre sifflait Namêche et quand je vois comment cela se passe, je me pose des questions quant à l’avenir du foot en salle. Même chose pour notre match contre Shaab Ramillies qui a été reporté mais la date n’a toujours pas été fixée."

En attendant, Mini Excel réalise "un excellent début de championnat. Les quatre premiers se tiennent en un point, c’est assez rare, et cela fait plaisir d’être devant. La montée ? Si l’opportunité se présente, pourquoi pas. Mais ce n’est certainement pas une priorité. On aimerait aussi aller le plus loin possible en Coupe avec un huitième de finale qui se jouera chez nous le 6 janvier contre Manage."

Shaab Ramillies

Montant de D3, l’équipe se retrouve quatrième du classement à mi-parcours, à un point du trio de tête mais avec un match de moins. "On est très contents, on s’est vite adaptés à la série et l’appétit est venu en mangeant, résume Angelo Lentini. Par rapport à la D3, cela joue plus vite et plus juste avec des équipes plus fortes tactiquement et mieux préparées. Docquier parti, on s’était renforcés avec les arrivées de Aramian, Loureiro et Thiry. Lefevre vient nous aider de temps en temps et le noyau est plus étoffé et plus expérimenté, mais cela reste dans une optique familiale."

La suite ? "Découvrir la D1 après avoir commencé en P5 serait sympa, on a encore des choses à apprendre, on n’en est pas si loin et si l’opportunité se présente, on la saisira."

Mini Wac Ottignies

Après un début de saison compliqué, Mini Wac bien redressé le tir pour terminer son premier tour à la septième place du classement. "Le club existe depuis longtemps mais c’est une nouvelle équipe qui a été mise en place cette année, rappelle David Lejeune. Et si nous jouons en Nationale 2, c’est après avoir repris le matricule de Bloc V."

Fait marquant du premier tour: la perte brutale d’Ibrahim, décédé sur le terrain de foot de Stéphanois. "Il jouait dans notre deuxième équipe en P5. Son départ nous a touchés mais depuis lors, les gars jouent avec une force intérieure incroyable et alignent de bons matches. On s’est écartés de la zone dangereuse et on se retrouve à la trêve avec la deuxième attaque du championnat. L’objectif est maintenant de grappiller des places chaque semaine et de continuer à embêter les équipes du top."