Lucas Marchand, un jeune basketteur brainois aux USA

Il a fallu une période d’adaptation au début car il n’est pas évident d’arriver en terre inconnue. Encore plus à cet âge-là ! "Contrairement à ce que je pensais, le plus dur au début c’était mentalement, plus que physiquement. Être loin de la famille, ne connaître personne dans la maison, le décalage horaire, tout ça était très dur et mes parents étaient là tous les jours tard le soir à tenter de me remonter le moral, ce dont je les remercie infiniment. À côté, il y a le sport qui est à un niveau très élevé. Courir toute la première semaine à 6 heures du matin était très compliqué aussi. Après il y avait encore 4 heures de sport dans la journée…"

Le sport est placé sur un piédestal car il représente parfois la seule possibilité d’ascenseur social: "Ici, les joueurs de basket sont prêts à tout pour jouer dans les meilleures écoles possibles et décrocher les meilleures bourses. Le côté scolaire est mis de côté, ce qui n’est pas le cas en Belgique où les études cons ti tuent une priorité."

Lucas a remarqué un monde de différences que ce soit en termes d’infrastructures ou de pratique sportive: "Le basket est beaucoup plus agressif aux States. Les arbitres laissent énormément de liberté en défense là où en Belgique on serait sifflé directement. Les règles sont différentes aussi: il m’a fallu plusieurs matchs pour tout bien savoir. Au niveau des infrastructures, chaque école, Université ou salle de sport est de grande qualité avec du parquet, une salle de musculation, des docteurs, kinés à proximité pour mettre chaque joueur dans un environnement presque pro."

Un monde à part comme celui de la NBA qu’il a pu côtoyer: "J’ai vu Charlotte – Washington quand mon père m’a rejoint. La première fois, la NBA, c’est impressionnant. Par la suite, j’ai pu retourner voir un match avec des coéquipiers."

« Si je reçois une offre dans une bonne école aux États-Unis, je pourrai rester »

Quand son année se terminera en mars prochain, Lucas Marchand pourrait poursuivre son expérience aux États-Unis. Il ne ferme aucune porte sur son futur à moyen terme: "Honnêtement, je ne sais pas encore ce que je ferai. Si je reçois une offre dans une bonne école aux États-Unis ou je peux continuer le basket et avoir un bon diplôme, je pourrai peut-être rester ou alors si jamais aucune bonne opportunité ne se présente, je rentrerai en Belgique, j’irai à l’université et je tenterai de jouer au meilleur niveau possible. Je n’ai pas encore décidé précisément ce que je voudrais faire exactement, j’attends le meilleur moment pour me décider."

« Ce contact avec une autre culture sportive ne peut être que positif »

Frédéric le paternel, joueur du BC Argentine La Hulpe, se félicite de l’expérience tentée par son fils: "Combiner sport, étude et pratique de l’anglais ça motivait mon fils. On s’est dit avec mon épouse ‘’pourquoi ne pas l’aider ?’’ Il doit encore progresser en basket, bien sûr et il n’envisage pas une carrière professionnelle en basket mais entre-temps il aura eu un super suivi et une autre approche dans son sport de prédilection. Bref, ce contact avec une autre culture sportive ne peut être que positif."