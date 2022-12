Après avoir touché à la gymnastique, c’est donc très naturellement qu’elle s’est tournée vers le volley-ball qu’elle a débuté à Guibertin avant de rejoindre le centre de formation de Chapelle. Son physique et son talent l’ont amenée au plus haut niveau.

Elle a joué cinq ans en Belgique en ligue A, deux ans à Ixelles et trois saisons à Charleroi. Elle a ensuite quitté pour le Sud de la France où elle a évolué deux saisons à Saint-Laurentin, à Saint-Laurent-du-Var, près de Nice, jusqu’au printemps dernier. "Clémence Garcia, avec qui j’ai joué à Charleroi, quittait pour le Sud de la France. C’est son manager qui m’a trouvé de l’embauche à Saint-Laurent-du-Var. Nous avons réussi la meilleure saison du club en Élite féminine, le deuxième niveau français. Nous avons terminé quatrième des play-down."

Elle a quitté le club au printemps dernier. "La plupart des joueuses quittaient. C’était la fin d’un cycle."

Elle ne regrette rien de ses deux saisons passées à Saint-Laurent-du-Var. "Le sport est plus professionnel est plus reconnu en France qu’en Belgique. C’est aussi plus familial, les gens sont avenants. Je travaillais comme kiné sur place. Cela m’a permis de découvrir un système de santé différent de ce qui existe en Belgique."

Elle a cherché un autre club en France, qu’elle n’a pas trouvé. Elle a alors pris le chemin de la Suisse, et plus précisément celui de Cheseaux, à côté de Lausanne, où elle loge. "J’y joue depuis septembre. Nous évoluons parmi l’élite. Le niveau se situe entre la première et la deuxième division française."

« La kiné en Suisse, c’est le top »

Julie Hanon combine là aussi le volley-ball et son métier de kiné. "Cela m’a permis de voir encore une autre approche de la kiné. Je travaille à Lausanne. Pour le travail, la Suisse c’est le top. Le matériel ici est à la pointe, cela permet de mieux prendre les patients en charge. En France, c’était loin d’être le cas. Beaucoup de Belges et de Français travaillent en Suisse."

Sur le plan sportif, la Guibertine n’est pas titulaire. "Je suis remplaçante aux postes d’opposite et au quatre. Je m’entraîne aux deux postes. Suite à la blessure de l’opposite, j’ai joué les dernières rencontres comme titulaire."

Elle a dû se faire à une autre manière de fonctionner. "En France, les joueuses n’étaient pas de la région. Les déplacements se faisaient en avion. On se retrouvait après les entraînements. Ici, en Suisse, les joueuses rentrent chez elles après les entraînements et après les matches. On se voit donc beaucoup moins. Les déplacements se font en voiture. Comme c’est fort montagneux, nos déplacements durent entre 2h à 2 h 30 min."

Cheseaux occupe actuellement la cinquième place au classement. "L’objectif est de terminer la saison dans le Top 4 pour disputer la Coupe d’Europe. Nous sommes actuellement quatrièmes. Il ne sera pas facile de nous maintenir à ce niveau. Les équipes situées sous la nôtre sont très bonnes."

La joueuse de 26 ans n’est plus si accroc qu’elle ne l’a été au volley-ball. "Le volley-ball fait de moins en moins partie de ma vie."

Elle reste pourtant motivée. "Plus j’ai du temps de jeu, mieux c’est. J’ai un objectif sportif. J’aimerais avoir plus de responsabilités au poste de réceptionneuse-attaquante et me perfectionner à ce poste pour jouer plus souvent."

Elle ne compte pas quitter le club Suisse à l’issue de cette saison. "Je n’ai pas envie de bouger tout le temps, de me faire à chaque fois à une façon différente de vivre. C’est fatigant. J’espère rester au moins deux ans."

Elle a fait un pas de plus cette année sur le plan professionnel. " En 2022, j’ai été diplômée en kiné du sport. J’ai suivi la formation en France."