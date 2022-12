SHAAB RAMILLIES: Ricardo Monteiro, Alesandro Congosto, Steve Klompkes, Julien Lefevre, Ivan Perez, Bryan Thiry, Angelo et Nicolas Lentini.

Les buts de Shaab Ramillies par N. Lentini et Klompkes.

Gros week-end au sommet de la Nationale 2 puisque quatre des cinq premiers se rencontraient, à commencer par le leader du Mini Excel Wavre-Limal, battu 6-9 par Namêche. Ici, l’exclusion rapide de De Beule a complètement faussé la donne.

En attendant, l’occasion était belle pour Shaab Ramillies de se rapprocher de la première place mais le BF Libramont en a décidé autrement en ramenant un point (2-2) de son déplacement en Brabant wallon. "On a clairement perdu un point, regrette Angelo Lentini, le capitaine des Brabançons. À domicile, on doit toujours gagner si on veut avoir certaines ambitions."

Son frère Nicolas ayant ouvert la marque après deux minutes de jeu, tout avait pourtant bien commencé mais Libramont a égalisé dix minutes plus tard pour un score de 1-1 logique à la pause avec de belles possibilités de part et d’autre. Mais quand Libramont prend l’avantage à la demi-heure, la situation se complique. "Ce deuxième but nous a fait très mal. On a dû courir pour revenir au score et prendre des risques."

Shaab multiplie les occasions, se voit refuser deux penaltys mais se heurte surtout à un excellent gardien dans les buts adverses. "Il a tout arrêté et il leur sauve le point."

Klompkes égalise malgré tout à six minutes du terme mais le score ne changera pas. "C’est frustrant et râlant mais il n’y a rien de mal fait", termine Lentini. Effectivement puisqu’au classement, les quatre premiers se tiennent en un tout petit point. Le second tour sera chaud.