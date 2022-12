(25-15, 25-18, 25-20)

Walhain C: Fabian Belemans, Louis-Jean Brakel, Denis Dauvin, Hugo De Georgi, Teddy De Waerseggers, Florent Delcroix, Julien Delcroix, Sâmi Faelens, Pierre-Louis Hamelryckx, Pierre Henry, Michel Hourlay, Jean-Patrick Lardel, Alexandre Liefooghe, Sébastien Simar, Nicolas Tilmant, Sacha Van der Cuylen

Walhain B: Pierre-Victor Andouard, Antoine Billard, Jean-Martin Billard, Jacques Bouvier, François Busseniers, Jérôme Dardenne, Jérôme Hellinckx, Hadrien Huvelle, Jacek Jakubowski, Serge Kerres, Michaël Koulberg, Raphaël Lebecque, François Marchal, Dominique Mengal, Alexis Nassar, Kenny Petit.

Les deux équipes walhinoises de promotion B se sont déjà rencontrées à deux reprises cette saison. L’équipe C, coachée par Michel Hourlay, s’était imposée 3-1 en début de championnat face à l’équipe B que dirige Serge Kerres. Cette dernière avait pris sa revanche le vendredi 16 décembre dernier en s’imposant 3-2 face à une équipe adverse fort déforcée.

Les deux équipes devaient aussi se rencontrer en Coupe. "Nous devions jouer lors du week-end de notre deuxième confrontation. Pour éviter de devoir jouer deux fois l’une contre l’autre le même week-end, J’ai demandé à la fédération de pouvoir jouer le vendredi 23 décembre. Cela nous a été accordé à condition de convaincre un arbitre d’être présent, explique le secrétaire, Alain Dupont. Manu Tournay, joueur chez nous en N3, est aussi arbitre. C’est lui qui a arbitré."

Les deux équipes se retrouvaient donc face à face vendredi soir dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de Namur. C’était cette fois l’équipe de Serge Kerres qui était fort déforcée. "Nous jouons sans centraux". Il n’a fallu qu’un peu plus d’une heure pour que L’équipe C s’impose nettement sur le score de 3-0 (25-15, 25-18, 25-20). "Nous tenons à aller le plus loin possible dans cette compétition et jouer la finale. C’est toujours une chouette rencontre à jouer, il y a beaucoup de monde", indique Michel Hourlay. Les Walhinois rencontreront la P2 de Doische au prochain tour et la P1, toujours de Doische, en cas de qualification pour la demi-finale. Les équipes de Doische bénéficieront de quatre points (pour la P2) et deux points (pour la P1) d’avance par set.