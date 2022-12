La rétro 2022 de Ludovic Draux

Un rôle ingrat mais déterminant pour garantir le cyclisme à l’heure où la discipline est en perte de vitesse. Après s’être investi de façon remarquable mais sans véritables récompenses de la part des participants, Ludovic Draux a malheureusement décidé de tourner la page. "Cette année 2022 était ma dernière en tant qu’organisateur de nombreuses courses cyclistes. J’ai fait de mon mieux, mais si vous me demandez mon bilan, je dirai que j’aurais pu faire mieux encore. Un organisateur doit toujours veiller à s’améliorer. On en apprend tous les jours, on avance avec ses erreurs, mais il n’en reste pas moins que la saison a été bien menée."

« Mes détracteurs verront la différence l’année prochaine »

Comme pas mal de sports, le cyclisme n’a pas échappé à la règle d’une diminution de participants. "On a eu plus de mal cette année. C’est compliqué et au final, en tant que passionné et amoureux du vélo, ce n’était plus possible de poursuivre. Mettre des courses cyclistes sur pied coûte de l’argent, je ne veux plus priver les miens pour faire plaisir aux autres. Le milieu est formidable mais particulier aussi. J’ai bien entendu mes détracteurs et au final, en composant avec des gens comme ça, une lassitude et une fatigue s’installe. Ils verront la différence l’année prochaine quand je n’organiserai plus de courses."

Quant à toutes les (nombreuses) personnes qui appréciaient ses organisations, "elles sont toujours là et resteront toujours présentes pour moi."

« Je veux revenir à l’essentiel: ma famille »

Avec plus d’une vingtaine de courses à son actif, Ludovic Draux a tout de même veillé à ce que plusieurs compétitions soient maintenues grâce à un repreneur partiel. "De mon côté, j’ai envie de passer plus de temps avec ma famille, accompagner mes enfants le week-end plutôt que de faire plaisir aux autres. Ne pas les priver de ma présence quand ils font des activités. Le temps est venu pour moi de revenir à l’essentiel."

Mais ce n’est pas pour autant que l’ancien pro de Sart-Dames-Avelines tire un trait sur le cyclisme. "J’ai mon travail au sein de la Fédération Cycliste Wallonie Bruxelles depuis un an, et tout se passe bien. Les objectifs recherchés sont atteints, on a augmenté les affiliations avec plus de 2000 nouvelles unités, sans parler d’une multitude de choses qui se mettent en place. J’ai aussi pas mal de nouveaux projets avec la fédération pour développer le cyclisme et faire en sorte que notre sport retrouve son lustre d’antan. On va me confier d’autres responsabilités, et je devrais être moins actif dans le loisir et probablement plus présent pour le sportif. J’ai pas mal d’idées pour les jeunes, avec une grosse envie de développer des projets avec eux. La fédération aussi, il suffit donc de passer à l’action."

Les jeunes, le handisport et les filles comme priorités

Et en ce qui concerne les futures organisations, "Je ne dis pas que je n’organiserai plus rien, bien sûr, mais ce sera en tout cas différent. Je suis emballé pour proposer des événements pour les plus jeunes, il faut aller chercher les enfants et les amener au vélo, et puis, faire en sorte qu’ils s’affilient à la fédération. N’oublions pas non plus le handisport où des talents se révèlent de plus en plus et où il est déterminant de proposer des choses pour développer encore plus le sport pour ces personnes et des activités pour leur permettre de progresser comme il se doit."

Ludovic Draux n’oublie pas non plus le cyclisme féminin. "Là aussi, les choses évoluent mais on doit aller encore plus loin, avec des organisations qui leur sont destinées. Personnellement, je pense pouvoir organiser trois ou quatre compétitions, en veillant à réunir tout le monde. Et si je sais insérer les masters, je le ferai avec plaisir."