Rugby féminin: Les La Hulpoises montent en puissance

Quatre joueuses de La Hulpe (Cécile Blondiau, Margaux Stévins, Émilie Musch et Margaux Lalli) bénéficieront en 2023 d’un contrat de sportives de haut niveau attribué par l’Adeps. " Je me réjouis de leur statut semi-pro car c’est une belle récompense du travail accompli ", souligne le coach, Alex Palacci, dont la formation, seulement cinquième, a livré un premier tour mitigé. " Le Covid a mis à mal notre effectif car plusieurs filles ont levé le pied et le calendrier a été en conflit avec l’équipe nationale belge à sept. Au début, c’était notre faute par manque d’implication mais on a dû disputer quelques matches sans nos six meilleurs éléments, or on constate qu’il n’y a pas de souci quand on est au complet. Cela dit, on reste dans le haut du tableau et Frameries, qui affiche une belle forme, sera un gros concurrent pour le titre. On va continuer à monter en puissance même s’il faudra gérer neuf matches puis deux de play-off et une finale dans un calendrier déjà raccourci. "