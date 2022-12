Madeleine Polet, une fidèle de la Coupe de Brabant

Elle s’alignait avec Pauline Vanhorenbeke, une de ses coéquipières au club de La Hulpe-Rixensart. "En interclubs, nous jouons ensemble en provinciale 1. Nous étions en provinciale 3 la saison dernière. La série a été supprimée. Nous étions donc amenées à jouer en provinciale 2 mais nous avons été appelées en division 1 lorsqu’une place s’est libérée. Nous sommes plutôt dans le bas du classement. Sylvie Battel est la troisième joueuse le plus souvent alignée dans l’équipe." Madeleine Polet (D0) et Pauline Van Horenbeke (D4) n’avaient pas d’ambition particulière en Coupe de Brabant. "Nous étions là avant tout pour nous amuser. L’ambiance y est toujours excellente. Nous avons seulement gagné un double mais on s’est bien plu. Nous étions dans une poule composée de trois équipes. Une équipe alignait des joueuses classées B. C’était juste impossible de rivaliser, même avec cinq points d’avance. L’autre équipe était un peu plus forte que la nôtre."