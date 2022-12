Les cinq moments forts de l’année 2022

Ce que réalise le RFC est tout simplement exceptionnel. Promu de P2 en P1 en fin de saison dernière au terme d’un championnat dominé de la tête et des épaules, les Perwéziens de Christophe Mortier ont encore faim. La preuve cette saison où ils dominent le classement de la première provinciale tout en ayant assuré leur qualification pour les demi-finales de la Coupe de Brabant. Le club a des vues sur les séries nationales et au train où vont les choses, ne devrait pas tarder à les accrocher.

2022 a vu Lionel Taminiaux franchir un échelon ! Si les résultats ont suivi, avec quatre victoires à son actif, c’est surtout la manière et son rôle de lead-out parfaitement assumé qui sont à souligner. Et que dire de sa participation à la Vuelta où le Jodoignois a démontré qu’on pouvait compter chez lui au sein de sa formation Alpecin Deceuninck. Un véritable cap alors que Lionel abordera sa troisième et dernière année de contrat au sein de la formation qui passe dorénavant en statut World Tour. Mais pas de pression outre mesure pour Taminiaux qui compte poursuivre comme les années précédentes avec un travail dévoué à l’équipe et ses leaders, en jouant sa carte lorsque l’occasion se présentera. Cela lui a bien réussi cette saison, pourquoi pas l’an prochain avec Jasper Philipsen et les nouveaux sprinters de l’équipe ?

C’est un titre européen que la Belgique n’attendait pas. Tant au niveau de la discipline – le trail – qui semblait prédestinée à sourire à jamais aux pays montagneux. Mais aussi de l’athlète – Maximilien Drion – soutenu par l’Adeps dans l’optique de l’arrivée du ski alpinisme aux Jeux olympiques d’hiver à Turin en 2024. Son sacre de champion d’Europe de trail glané début juillet en Espagne ne sort cependant pas de nulle part. Originaire de Lasne, le double champion de Belgique de trail qui s’est aussi aligné sur les Mondiaux de trail en Thaïlande en novembre, est plutôt une exception que le produit d’un système. Très jeune, il quitta la Belgique pour accompagner sa famille à Vercorin, petit village suisse du Val d’Anniviers. C’est là, alors qu’il avait à peine 10 ans, qu’il développa son amour pour la montagne et son goût pour le sport. Ou plutôt les sports, puisqu’il jongle avec succès entre le ski alpinisme et le trail selon les saisons. "Je suis profondément passionné par ce que je fais: la montagne, le trail et le ski alpinisme. Après dix jours sans sport, j’ai les jambes qui me démangent."

Cette année, le Grézien Ulysse De Pauw s’est adjugé le titre de champion de la catégorie Silver en GT World Challenge Europe Sprint Cup en compagnie de son équipier français Pierre-Alexandre Jean. Le Brabançon wallon s’est éclaté au volant de la Ferrari 488 GT3 du team AF Corse, s’appuyant sur sa régularité pour s’offrir le sacre. À 21 ans, le Brabançon wallon poursuit donc sa route vers son rêve ultime, lui qui s’est également offert un podium lors des 24 Heures de Spa au mois d’août dernier. Nul doute que 2023 s’annonce grandiose pour notre pilote.