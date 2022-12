Walhain bien parti, mais MSG n’a pas dit son dernier mot

1. Le favori. Walhain a assumé son statut puisqu’il n’a jamais quitté la tête du classement en n’ayant concédé qu’un nul et une défaite jusqu’ici. "Dommage d’avoir été rejoint à la 94e contre Beauvechain, mais on a gagné dans l’autre sens contre Mont-Saint-Guibert et Perwez, et on n’a pas à se plaindre sur le plan comptable car l’objectif est respecté, souligne Mathieu Michielsens (T1) dont le groupe reprendra le 27 décembre. On est très content du travail fourni par les joueurs et même si on ne l’a pas crié sur tous les toits, le but a toujours été d’être champion. On est bien parti, les stats sont là, mais c’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens et on sera notre propre adversaire car tout peut encore être relancé si on passe au travers deux ou trois semaines."

2. L’outsider. Mont-Saint-Guibert pointe actuellement à neuf unités du leader mais il a disputé un match de moins. "On espérait jouer le Top 5 et on rentre dans les critères malgré la petite frustration de Walhain et les points perdus face à des adversaires moins forts sur le papier, analyse Gaël Vanderbrugge (T1) dont l’équipe reprendra l’entrainement après le Nouvel An. Il faudra gommer ces erreurs de concentration car on veut embêter Walhain jusqu’au bout en sachant désormais qu’il peut perdre des points, ou bien essayer de décrocher une tranche."

3. Les chiffres. Walhain (56 buts marqués) possède la meilleure attaque juste devant Mont-Saint-Guibert (55). Les Walhinois (19 goals encaissés) ont également la meilleure défense devant Perwez B (21) et Beauvechain (26). La pire attaque revient à Chastre B (17 buts marqués) juste devant Orp et la pire défense revient à Incourt avec 59 goals encaissés. Au niveau des partages, Beauvechain (5) est en tête devant Ronvau et Chastre B (4).

4. Les coaches. Il y a déjà eu pas mal de changements sur les petits bancs. Si Alain Boncher, qui dirige désormais les U15 d’Orp, s’était retiré avant le début du championnat à Jandrain, José Mendez (Ottignies B), qui recherche toujours un nouveau défi, et Stéphane Decock (Mont-Saint-André) ont démissionné avant que leurs équipes ne disparaissent. Laurent Godelet n’est plus entraîneur au Ronvau, Perwez vient de changer de coach et Jodoigne B a déjà connu trois T1 différents après Yohan Grommen et Bertrand Art.

5. Les forfaits. Les retraits successifs de Jandrain, Ottignies B et Mont-Saint-André font tache dans une belle série au départ, mais qui ne compte plus que treize formations dont certaines sont parfois au repos forcé pendant trois semaines. Cela faussera malheureusement la compétition jusqu’au bout.