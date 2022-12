Reprise le 3 janvier.

Ronvau

Les Chaumontois ont soufflé le chaud et le froid. "Le bilan est un peu mitigé car on est capable de faire de belles choses comme en témoigne la victoire contre Walhain et il y a eu du moins bon, indique le capitaine Maxime Schumacker. La bonne ambiance et prendre du plaisir reste le principal et on va essayer de faire du bon boulot au second tour avec Jean Paul Dos Santos."

Le groupe est en congé jusqu’au 3 janvier.

Orp-Noduwez

Après deux semaines de congé, le groupe reprendra le 3 janvier. "Après une première partie décevante car on devait clairement avoir plus de points, j’espère que les joueurs vont retenir de leurs erreurs dans les zones adverses qui se sont payées cash et qu’ils vont se remettre en question pour faire de meilleurs résultats car ils ont les qualités mais ça se joue dans la tête", lance Gaëtan Gramme (T1).

Chastre B

Le projet prend forme. "Après un mois d’août très difficile puisqu’on redémarrait à zéro, on ne s’attendait pas à être en haut de classement, admet Jonathan Fadeur (T1). On a quand même sorti de bons matches mais il faut être patient, et on va utiliser la prochaine demi-saison pour préparer davantage les joueurs à la P3."

Pas d’entraînement pendant les fêtes puisque les jeunes sont en examens.

Incourt

Saison particulière "avec trois équipes qui disparaissent et parfois de longues périodes sans jouer, constate Vincent Charlet (T1). Sportivement, on est relativement content du niveau de jeu affiché par moments. Après, on n’aligne jamais deux fois la même composition et on n’a pas encore su créer un bloc et une identité collective, ce qui sera l’objectif du deuxième tour."

Reprise le 2 janvier.