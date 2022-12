Les retrouvailles neuf ans plus tard en Coupe

Les deux joueurs d’Ottignies-Blocry ont voulu retenter l’expérience cette année. "En interclubs, nous n’avons pas l’occasion de jouer ensemble. Olivier (Pauwels) est C0, je suis C4. Il joue en provinciale 1, je joue en provinciale 3. Nous voulions profiter de cette occasion pour faire équipe", poursuit Jean Docquier.

Les deux joueurs ne se sont pas entraînés pour cette compétition. "Nous n’avons pas fait de doubles à l’entraînement. Nous avons joué à l’ultimate ping lundi dernier au club. Cela se joue sur quatre tables. Nous sommes ici en guise de détente et pour aller le plus loin possible", explique Jean Docquier.

Les règles de la compétition n’ont pas changé. "Nous jouons dans une poule de trois équipes. Nous avons gagné 4-3 de toute justesse contre une paire de Limal Wavre au sein de laquelle on retrouvait l’ancien président des Limalois Jannick Istace. Celui-ci m’a battu."

Le système de handicap est favorable aux jeunes joueurs qui s’entraînent beaucoup. "Effectivement. Les jeunes qui s’entraînent trois fois par semaine progressent rapidement. Le classement qui leur est attribué en début de saison ne correspond plus à leur valeur en décembre. Ils valent beaucoup mieux que leur classement mais c’est celui-ci qui est pris en compte en Coupe de Brabant. En seizième de finale, nous sommes tombés contre deux jeunes, E2 et E4, de Set Jet Fleur Bleue. Ils avaient cinq et six points d’avance lors de chaque set. Ils n’avaient rien à perdre, ils ont lâché leurs coups. Nous n’avons pas pu remonter nos points de handicap. Ils nous ont éliminés", raconte encore Jean Docquier.

« La Coupe de Brabant nous a permis de jouer de chouettes matchs »

Pour les deux joueurs, c’était une chouette expérience. "Comme C4, jouer en provinciale 3 n’est pas très motivant. Le club n’a plus de provinciale 2. La Coupe de Brabant nous a permis de jouer de chouettes matchs. Cela permet également de jouer en double, ce qui n’est pas possible en interclubs. En plus, en Coupe, on joue beaucoup puisque les rencontres se disputent en quatre sets gagnants"