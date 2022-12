Beauvechain, Limal et Mélin sont dans le coup

Comme l’année passée, Mélin a "mal commencé à cause d’un noyau pas complet pour plusieurs facteurs, puis la machine s’est mise en route, note Benoit Lamine (T1). On met plus d’impact, on encaisse moins et on est plus efficace devant, ce qui nous a permis de mieux terminer. On espère accrocher le Top 4, mais les places seront chères car ça se tient de près entre le deuxième et le huitième." Le groupe continue à s’entraîner le jeudi.

À Huppaye, "digérer les départs et les arrêts fut plus dur que prévu, avoue Marc Warnant (T1). On a eu dur de revenir dans le parcours mais le groupe est plus soudé qu’au début et on est toujours au contact des meilleurs avec l’objectif de faire aussi bien que la saison dernière. Ce sera dur mais possible car on est à 4 points du troisième." Reprise le 3 janvier.