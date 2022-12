Auderghem

Jean-Claude Delmoitié (T1)

1. En étant premier ex aequo, difficile de dire que le bilan n’est pas bon. On n’a que deux défaites, une qualification en demi-finale de la Coupe et le bilan est positif, même s’il peut toujours être meilleur.

2. Inutile de se cacher. Les quatre premiers voudront tous une part du gâteau et on en fait partie.

3. Rebecq B nous a posé pas mal de problèmes.

4. Repos pendant dix jours. reprise entre Noël et Nouvel An.

Waterloo

Patrick Cousement (T1)

1. Le bilan ne peut être que positif vu notre situation au classement et notre début de saison difficile. On a bien redressé le tir. On possède aussi un duo de choc en attaque avec Pirotte et Jamotte qui nous fait du bien.

2. On veut jouer le titre. On ne peut pas se cacher et on ne veut plus avoir la même blague que la saison dernière. Cette fois, tout le monde tire dans la même direction.

3. Auderghem.

4. On s’est entraîné une dernière fois mercredi, les joueurs sont allés dans le rouge et ont maintenant dix jours de repos. Reprise le jeudi 29.

Saintes

Dorian Nizot (T1)

1. Il est bon. On voulait jouer le haut du classement et c’est le cas mais rien n’est fait. Dommage les défaites contre Auderghem, Villers et Rebecq mais c’est le seul bémol.

2. L’objectif est d’accrocher au moins une tranche. Plus serait du bonus. Je signerais des deux mains pour réaliser un second tour comme le premier mais en corrigeant certains points.

3. Braine B qui produit de belles choses.

4. Les gars sont au repos jusqu’à la semaine prochaine. On reprend le mardi 27 et on dispute un match amical à Perwez le jeudi 29.

Ophain

Romuald Lecocq (T1)

1. Le bilan est positif avec la première tranche comme cerise sur le gâteau. On répond plus qu’aux attentes.

2. Le problème est qu’on a trois blessés longue durée (Huby, Dohogne et Gillis) et l’objectif est de s’accrocher au Top 4. Maintenant, tant mieux si on sait jouer champion. Sinon on se rabattra sur le tour final.

3. Waterloo. C’est le seul match où l’on ne méritait pas plus.

4. Reprise le jeudi 29 puis entraînement le 2 janvier avant un amical à Lasne-Ohain contre leur P1 le mardi 3.

La Hulpe

Jonathan Cabron (T1)

1. Il est très positif, tant au niveau de la restructuration de l’équipe que de l’engagement des gars. C’est gai de regarder vers le haut du classement avec un groupe toujours présent.

2. On doit garder le cap et continuer à prendre du plaisir dans une série qui reste très indécise. Le tour final, on n’y pense pas.

3. Auderghem et Waterloo qui ont leur place en P1 sans rien changer.

4. Reprise le 2 janvier avec trois entraînements sur la semaine.

Villers

Frédéric Balan (T1)

1. On a une courbe différente de la saison dernière et il nous manque deux points. Mais on est toujours dans la course.

2. Accrocher une place au tour final reste un objectif raisonnable. Il reste treize matches et pratiquement 40 points à distribuer et tout peut aller très vite. mais il faudra être prêts en janvier.

3. Waterloo. Il y a un potentiel offensif remarquable dans cette équipe.

4. Vu la dernière remise, la trêve est plus longue que prévu. Les garçons ont reçu un programme individuel et on reprend le mardi 3 janvier par un amical contre Frasnes.

Braine B

Axel Smeets (T1)

1. C’était les montagnes russes avec de bons moments contre les bonnes équipes et de moins bons contre des équipes soi-disant moins fortes. Sinon, j’ai un groupe très jeune mais il nous manque un bon 9 qui nous aurait apporté 4 points en plus.

2. J’espère le même résultat au niveau des points et continuer à bien jouer au football, ce qui est aussi important. Il faut aussi que mes joueurs apprennent de leurs erreurs pour prendre de la bouteille.

3. Auderghem.

4. Congé cette semaine. Reprise la semaine prochaine. Je cherche un amical avant la reprise.

Rixensart

Pierpaolo Giunta (T1)

1. Il est partagé en deux avec un mauvais début de championnat puis nous sommes bien revenus, à un niveau plus habituel. Rixensart est à nouveau à la place qu’il mérite.

2. Réaliser quelque chose de bien lors de la troisième tranche et si on peut se rapprocher du Top 5, ce qui était notre objectif de départ, ce serait vraiment bien.

3. Auderghem.

4. Congé cette semaine. Reprise la semaine prochaine avec trois entraînements.

ES Braine

Michaël Ghion (T1)

1. On a manqué de régularité. je ne vais pas dire que je suis mitigé car on a un nouveau groupe mais les résultats auraient pu être meilleurs.

2. On doit rester le plus longtemps possible dans le bon peloton, en espérant faire mieux au niveau comptable. Garder des vues sur la cinquième place serait une belle motivation.

3. Ophain qui était dans un très bonjour contre nous.

4. Il y aura deux entraînements entre Noël et le Nouvel An. Amical le mardi 3 à Etterbeek.

Chastre

Hassan Riani (T1)

1. Il nous manque quelques points mais on s’y attendait un peu. Si je suis déçu, c’est parce que c’est de notre faute si nous avons trop gaspillé. Les joueurs jouent à la carte et on en tirera les conclusions.

2. On va se battre jusqu’au bout pour laisser au minimum quatre équipes derrière nous. Le principal problème de Chastre, c’est Chastre lui-même. Il faudra être plus régulier.

3. Braine B. Il leur manque juste un buteur.

4. Repos et recharger les batteries. Reprise la première semaine de janvier avec trois entraînements sur la semaine.

Rebecq B

Francesco Marrella (T1)

1. Il est satisfaisant comme mitigé. On aurait pu faire mieux comme pire mais cela fait partie de la découverte de la P2.

2. Il faut se mettre le plus rapidement possible à l’abri et continuer à faire percer nos jeunes en P2 comme en D2. Si c’est le cas, la saison sera une réussite.

3. Ophain et Waterloo.

4. Repos cette semaine et reprise mardi prochain. Je suis à la recherche d’un match amical.

Lasne-Ohain

Gilles Stephany (T1)

1. Dommage de ne pas avoir pu jouer le dernier match contre Nivelles car nous étions dans une bonne passe. Le bilan se veut relativement positif malgré tout, en espérant qu’on puisse confirmer par la suite.

2. Janvier sera important mais si on continue à bien évoluer, je suis confiant car le fond de jeu et ce que l’on propose est meilleur que les saisons précédentes. C’est la gestion des résultats que l’on doit encore travailler.

3. Rebecq B.

4. Entraînement les deux prochains jeudis et je cherche un amical en déplacement pour le mardi 3.

SC Jodoigne

Martin Dehut (T1)

1. On a bien commencé, dans l’euphorie de la saison dernière, puis la malchance est arrivée avec des suspendus, blessés et absents. On a aussi manqué de chance et depuis lors on est dans le dur. La trêve est arrivée au bon moment.

2. Il faut que la concurrence revienne et récupérer des joueurs. Le niveau s’en relèvera. Il nous faut un meilleur second tour que le premier mais surtout plus de stabilité.

3. Waterloo et La Hulpe.

4. Repos total jusqu’au 2 janvier puis deux entraînements par semaine en janvier.

Stéphanois

Rénald Pansaerts (T1)

1. Le bilan est mitigé, même négatif car on n’a pas atteint notre objectif d’atteindre les 20, 25 points. On est aussi passé du pire au meilleur en manquant de stabilité.

2. On doit jouer match après match et grappiller le plus possible de points pour essayer de se sauver en laissant deux ou trois équipes derrière nous. Mais la bataille sera serrée jusqu’au bout avec l’hiver qui sera déterminant.

3. Ophain. Offensivement, c’est vraiment très fort.

4. Dix jours de repos et reprise le jeudi 29. Je cherche un amical mais c’est compliqué car on reprend très vite.

Wavre-Limal

Ronald Michiels (T1)

1. On est passé de la catastrophe à l’espoir. On se savait déforcés par rapport à la saison dernière et sans espoir de tour final mais de là à se retrouver comme un candidat réal à la descente…

2. Tout le monde est conscient que l’on n’est pas sauvé. On reste sur un 10/15 mais nos concurrents directs ne sont pas faibles. On revient de loin mais la tâche reste ardue. Je sens une certaine euphorie dans le groupe mais je sais que le danger est toujours là.

3. Rebecq B a proposé un football que je n’avais plus vu depuis longtemps en P2.

4. On ne change pas l’esprit Limal et ce sera du très léger. Reprise le 2 janvier pour préparer le match très important contre Stéphanois.

Nivelles

Cédric Musette (T1)

1. Je n’ai pas tout vu mais quand on est dernier avec deux points, le bilan ne sait pas être positif.

2. On espère que les joueurs seront sensibilisés par la situation et qu’ils se remettront en question car seul le travail permettra de réaliser une seconde partie de championnat qui pourrait faire oublier la première. Maintenant, la théorie est facile et il ne manque plus que la pratique.

3. L’esprit d’équipe de Rixensart m’a bien plu.

4. Le groupe est au repos car il y a eu beaucoup de blessures physiques mais aussi morales au premier tour. Reprise le 2 janvier.

Bon à savoir

Deux entraîneurs remerciés

Deux clubs ont changé d’entraîneur au cours du premier tour: Wavre-Limal où Ronald Michiels a succédé à Cédric Vanton et Nivelles qui a permuté ses coaches de P2 et P3, Cédric Musette prenant la place de Patrick Longfils.

Buteurs et étoiles

Si Auderghem possède la meilleure défense de la série avec 18 buts concédés, l’attaque de Waterloo est la plus performante avec 55 buts inscrits. Pirotte (24 buts, meilleur buteur de la série) et Jamotte (14 buts) n’y sont pas étrangers.

Au niveau des étoiles, c’est le gardien de Rixensart Tanguy Renard qui domine le classement avec 24 étoiles devant Kellian Salawa (La Hulpe, 23) et

Khalid Es-Sadiki (Saintes, 22). Le classement complet des buteurs et étoiles se trouve sur notre site internet: www.lavenir.net

Coupe de Brabant

Auderghem est le dernier rescapé des clubs de la série. Les hommes de Jean-Claude Delmoitié affronteront Evere en demi-finale le 19 février. L’autre demi-finale mettra aux prises Perwez à Genappe.