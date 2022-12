Peut-on encore aller rechercher Clabecq pour le titre en P3B ?

Match amical ce jeudi contre Leeuw puis reprise le 26 décembre.

Ittre et les Lion’s au tour final ?

Si Waterloo B, Genappe B ou Nivelles B pourraient encore se mêler à la lutte, les Waterloo Lion’s peuvent avoir des vues sur le tour final. "On a commencé très fort puis on a eu un coup de mou pendant trois ou quatre semaines mais on a appris par rapport aux autres saisons et on s’est bien repris, ce qui nous permet de rester dans le trio de tête, souligne Alain Nzanza (T1). Clabecq sera dur à rattraper mais la ligne d’arrivée n’est pas encore là et on garde aussi Etterbeek à portée de tir en sachant qu’on visait le Top 5 pour cette deuxième saison complète. On est content des jeunes même si c’est un peu les montagnes russes vu leur fougue."

Sur les talons de Clabecq dans la deuxième tranche, Ittre pourrait décrocher son ticket prochainement s’il poursuit sur sa lancée. "Dommage, ce passage à vide en novembre mais on s’est bien repris et on est invaincu depuis lors, apprécie Gaëtan Sempoux (T1). Sauf catastrophe en janvier-février, Clabecq est parti mais ça reste serré pour le tour final et on va d’abord essayer d’attraper cette deuxième tranche dans laquelle on aurait un meilleur goal-average que Clabecq si on les bat."