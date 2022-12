P3D : Liroux remplace Zougagh à Perwez, Stoffelen confirmé à Jodoigne

Didier Liroux reprendra l’équipe en janvier. "Hicham a fait un boulot extra et il souhaitait aller au bout mais il avait beaucoup trop de choses à gérer, indique le président, Stéphane Lacourt. On en parlait depuis un mois, j’ai alors contacté Didier qui adhère complètement à notre projet avec les jeunes, il connait bien le foot et avait effectué du bon travail au Ronvau."

Stoffelen confirmé à Jodoigne

Jodoigne B a vécu un premier tour chamboulé. "On est moyennement satisfait car on espérait mieux avec ce groupe-là, signale le C.Q., Frédéric Peeters. On avait pourtant bien commencé puis on nous a retiré les points dus aux forfaits, ce qui nous a fait plonger au classement et on n’a pas réussi à en sortir. On a aussi eu beaucoup d’absents et donc utilisé quelques quarante joueurs. Là, on espère que les choses iront mieux avec les changements de coaches."

Frédéric Stoffelen a été confirmé. "On a un plan sur trois ans avec lui pour amener cette équipe B en deuxième provinciale. On va continuer à intégrer des jeunes, tout en étant plus stricte dans la sélection et on espère déjà remonter de trois à quatre places au classement."