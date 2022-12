La note: 9/10

Les "+": "Des valeurs rixensartoises retrouvées et un esprit de groupe qui fait notre force. Les gars ont vraiment une mentalité exemplaire et la dynamique est incroyable", explique Lorenzo Richiusa (T1).

Les "-": "Les quatre défaites contre des équipes bruxelloises où nous avons eu trop de respect pour l’adversaire et un manque criant de roublardise et de métier."

Le joueur: Romain DEFRENNE: "Quand on sait d’où il vient, c’est une énorme fierté de voir sa progression. Il a été monumental sur le terrain et a été récompensé par une montée en P2. Je n'oublie pas non plus Romain Van Espen qui est notre meilleur buteur avec Leander Sierbern et qui s’est affirmé dans le milieu de terrain."

Le programme: Reprise le 3 janvier.

LA HULPE B (6e)

La note: 9/10

Les "+": "Une première tranche très consistante où il ne nous a pas manqué grand-chose pour accrocher la première place et une gestion retrouvée entre les deux noyaux P2 et P3. Les jeunes commencent à acquérir de l’expérience et elle va leur servir pour la seconde partie de saison", raconte Arnaud Lambert (T1).

Les "-": "Cette défaite sur tapis vert contre Stéphanois B qui nous coûte le gain de la première tranche et ce petit creux dans certains matchs au sommet."

Le joueur: Thomas LOIR: "Un gros volume de jeu dans le milieu de terrain et un travailleur infatigable."

Le programme: Reprise le 3 janvier.

STEPHANOIS B (7e)

La note: 7/10

Les "+": "La progression des jeunes et des résultats qui sont à la hauteur des espérances", positive le T1 Thierry Bâton.

Les "-": "Les gars sont toujours en apprentissage et les erreurs de concentration font partie de cette évolution."

Le joueur: Tidiane PREVOT: "Un mec toujours présent, hyperrégulier et patron de la défense centrale."

Le programme: Reprise le 3 janvier.

OTTIGNIES (11e)

La note: 6/10

Les "+": "Après un début de saison compliqué, les garçons ont retrouvé cette bonne mentalité et ils ne cessent de progresser", lance Stéphane Wille (T1).

Les "-": "Le manque de sérieux aux entraînements et la discipline."

Le joueur: Renzo CONCEPCION: "De la combativité, beaucoup d’engagement et une assiduité remarquable."

Le programme: Reprise le 5 janvier.

WALHAIN B (13e)

La note: 7/10

Les "+": "Depuis mon arrivée, je sens que le niveau de l’équipe va dans le bon sens et que les joueurs ont assimilé les consignes tactiques. J’apprécie également la mentalité et la combativité", note Quentin Van Den Broeck (T1).

Les "-": "Le réalisme offensif reste notre plus gros problème."

Le joueur: Steve MATOUT: "Un garçon très régulier qui réalise souvent de grosses prestations."

Le programme: Reprise le 3 janvier.

Walhain B sera encore sur le pont ce jeudi soir avec la réception de Boitsfort B (20 h). "Sur notre terrain, on va tenter de terminer l’année en beauté et de grapiller une place au classement", explique le T1.

BIERGES (14e)

La note: 4/10

Les "+": "Le groupe est nettement plus soudé et respectueux que la saison passée et c’est vraiment très agréable. L’ambiance est toujours au beau fixe et lorsqu’on jette un coup d’œil dans le rétro, nous avons plus de points qu’il y a un an", affirme le T1 Sébastien Goossens.

Les "-": "Le manque de présence aux entraînements et la disponibilité pour les matchs. Je regrette également les défaites face à Walhain B et contre Huppaye B où nous aurions dû l’emporter ainsi que certaines claques reçues contre des équipes plus fortes."

Le joueur: Thomas COLIN: "Un mec en or, très impliqué, humble et exigeant envers lui-même. Il constitue la belle surprise de cette saison."

Le programme: Reprise le 3 janvier.

HUPPAYE B (15e)

La note: 5,5/10

Les "+": "Le niveau de jeu proposé a été au rendez-vous et même lorsque nous avons joué contre de grosses cylindrées, la manière n’a jamais été catastrophique, bien au contraire", relate le T1 Benoît Plomteux.

Les "-": "Le manque d’implication ainsi que la condition physique globale."

Le joueur: Christopher DUCHENE: "Il sort chaque week-end des arrêts déterminants et nous permet régulièrement de continuer à exister dans certaines rencontres. Un jeune comme Gauthier Godfriaux a également été très performant."

Le programme: Reprise le 3 janvier.

INCOURT B (16e)

La note: 5/10

Les "+": "Malgré les résultats, nous recevons chaque week-end les félicitations des autres formations pour notre bonne mentalité et notre fair-play", justifie Olivier Halim.

Les "-": "Le niveau global et les résultats."

Le joueur: Benjamin SOMVILLE: "Le joueur le plus complet du noyau."

Le programme: Reprise le 2 janvier.