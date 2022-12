L’équipe est montée en puissance. "On a abattu un travail énorme avec beaucoup de nouveaux joueurs et un groupe réceptif, pointe Gary Illegems (T1). Même s’il reste un long chemin à parcourir, on est dans une spirale positive et on va essayer d’enchaîner les meilleures prestations de match en match tout en formant les jeunes, et avec le tour final dans un coin de la tête."

Reprise le 3 janvier.

Nivelles B

Après le switch entre les deux noyaux, "je trouve qu’on s’est bien adapté à la P3, indique Patrick Longfils (T1). Seul petit problème: l’efficacité face au goal qui nous a empêchés d’engranger des points contre Genappe, Ittre et Ganshoren. On va continuer notre petit bonhomme de chemin et faire grandir le groupe pour préparer la saison prochaine tout en prenant du plaisir." Reprise le 3 janvier.

Villers B

Dix-sept points récoltés. "On a eu trop de prestations irrégulières mais notre classement ne reflète le football proposé et c’est quand même positif car les jeunes sont là où on voulait les amener, indique Frédéric Vandekerkhoven (T1). Si le groupe reste aussi soudé, les résultats suivront et le but sera d’intégrer d’autres U19."

Il devrait y avoir un match amical après la reprise du 2 janvier.

Ohain B

Le bilan chiffré ne reflète pas la qualité de jeu. "Il nous a manqué des minutes de concentration car on a souvent été rattrapé ou battu à la fin, note Michaël Ervier (T1). Ces erreurs vont se modifier au fil de la saison et je retiens l’éclosion de jeunes devenus titulaires et d’autres étant en lice pour le devenir. J’espère un peu rétablir les points perdus au second tour."

Reprise le 3 janvier.

Braine-Waterloo

Avant-dernier, l’AFC n’a pris que six points. "Le bilan est négatif en termes de chiffres et de noyau disponible, remarque Fabrice Deman (T1). Il ne nous a pas manqué grand-chose dans certains matches et il faudra donner plus pour faire mieux malgré les blessures de longue date. Cela dit, on a déjà pris un point de plus qu’à l’aller contre Ophain et Ixelles."

Reprise début janvier.