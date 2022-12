Saison dernière: P2

Stats: 38/51 – 31 BP – 11 BC – 75% points pris – meilleure défense.

La note: 8/10

Les +: "Nous savons su créer un groupe et la mayonnaise a pris directement malgré 20 nouveaux joueurs, explique Christophe Mortier (T1). Le parcours en Coupe de Belgique a été fabuleux, nous sommes en demi-finale de la Coupe de Brabant et champions d’automne. Pour une équipe montante, le bilan est plus que positif."

Les –: "Les deux défaites face à Saint-Josse et Stockel ainsi que la perte de quelques joueurs."

Le joueur: Romain Pletinckx. "Avec onze clean sheets, il réalise une première partie de saison à la hauteur de son talent."

Le programme: Reprise le 27 décembre et deux matchs amicaux au programme, le 29 décembre face à Saintes et le 4 janvier contre le Crossing Schaerbeek.

Lasne-Ohain – 2e

Saison dernière: 8e – 26/54 – 30 BP – 25 BC.

Stats: 35/51 – 38 BP – 16 BC – 68% points pris.

La note: 8,5/10.

Les +: "La force et la cohésion du groupe sont pour moi les éléments les plus représentatifs. Contrairement aux années précédentes, nous avons réussi notre début de saison et nous avons même poursuivi sur notre lancée pour en arriver à cette seconde place. Le bilan comptable est plus qu’appréciable et le contenu des rencontres s’est traduit en points", insiste Christophe Collaerts (T1).

Les –: "Les blessures de quelques joueurs d’expérience comme Dans, Bouhoulle, Goffette et Schlögel et ces bêtes points perdus face au BX Brussels, le Stade Everois et la RUTB."

Le joueur: Simon Duhot. "J’aurais pu citer pas mal de joueurs mais en tant que transfert entrant, Simon s’est rapidement intégré et il représente une plus-value indéniable que ce soit pour ma ligne défensive mais également dans le groupe grâce à son expérience, ses qualités humaines et sa discipline ."

Le programme: Reprise le 29 décembre et match amical le 3 janvier contre Ophain.

Genappe – 6e

Saison dernière: 9e – 24/54 – 30 BP – 36 BC.

Stats: 32/51 – 39 BP – 14 BC – 63% points pris – meilleure attaque.

La note: 7/10.

Les +: "Les résultats enregistrés lors des dix premiers matches qui ont conduit au gain de la première tranche. Nous sommes également qualifiés pour la demi-finale de la Coupe de Brabant et nous voulons vraiment aller au bout de cette compétition", explique le président Claudio Mariella.

Les –: "L’équipe reste sur un inquiétant 9/21 avec comme conséquence le récent changement d’entraîneur."

Le joueur: Felipe Berdayes. "Un garçon assidu doté d’une super mentalité. Footballistiquement, il ne cesse de grandir et apporte énormément à l’équipe."

Le programme: Reprise le 27 décembre et match amical le 3 janvier contre Aische.

Grez-Doiceau – 7e

Saison dernière: 5e – 33/54 – 41 BP – 19 BC.

Stats: 30/51 – 28 BP – 17 BC – 59% points pris.

La note: 7/10.

Les +: "L’intégration des nombreux jeunes issus du club ainsi que les transferts entrants. L’esprit de groupe et l’ambiance au sein du noyau sont également à mettre en avant comme le fait que nous ne sommes qu’à deux points du Top 5 et quatre du podium. Excepté la rencontre contre Genappe, aucune équipe n’a pris le dessus sur nous niveau football", insiste Sébastien Eggerickx (T2).

Les –: "Les bêtes points perdus par manque d’efficacité ou de concentration et ces deux petites défaites face au Sporting Bruxelles et à Saint-Josse alors qu’on avait tout en main pour l’emporter."

Le joueur: Ethan Beersaerts. "Un jeune joueur hyper talentueux qui a souvent été décisif et qui a déjà marqué à huit reprises."

Le programme: Les joueurs ont reçu un programme pour rester en forme et la reprise est prévue le 2 janvier.

Tubize-Braine B – 9e

Saison dernière: 7e – 29/54 – 31 BP – 30 BC.

Stats: 22/51 – 34 BP – 39 BC – 43% points pris.

La note: 6/10.

Les +: "Dans la manière et le contenu, nous avons montré un bon visage durant cette première partie de saison. Avec un groupe très jeune d’une moyenne d’âge située aux alentours des 18 ans, les prestations ont été solides et nous avons toujours essayé de jouer au football", note Amaury Toussaint (T1).

Les –: "L’inconstance au niveau des points pris et cette impression de montagnes russes. Nous avons galvaudé trop de points mais c’est le revers de la médaille quand on dispose de jeunes joueurs qui doivent encore apprendre et qui commettent parfois des erreurs qui se paient souvent cash."

Le joueur: Emmanuel Velasco Plaza. "Un jeune joueur qui a déjà tourné le bouton entre les jeunes et les adultes. Ses prestations ont été récompensées par une intégration au groupe de la D2 depuis quelques semaines."

Le programme: Reprise le 27 décembre et match amical le 30 décembre contre le BX Brussels.