P1 féminine : Que peuvent encore espérer Lasne-Ohain et Jodoigne ?

Dans les rangs ohinois, "on est bien au-delà des espérances avec une équipe qu’il fallait renouveler suite aux départs de trois pions importants et à l’arrivée de nombreuses jeunes. On partait sur deux années d’apprentissage et on se retrouve troisième sans se prendre la tête, avec la deuxième meilleure défense et un football beaucoup direct vers l’avant, apprécie Olivier Minsart (T1). Là, on espère rester dans le top 5 et mettre des épines dans les pieds des équipes de tête."

Chastre B a concédé quatre défaites et deux nuls en quatorze matches. "Première partie très agréable sur le plan humain avec un groupe soudé et volontaire, et belle demi-saison au niveau sportif malgré ces matches nuls qui se jouent à rien, résume Léo Noemi (T1). Si on parvient à rester dans cette dynamique, on sera encore plus performant."

Mont-St-Guibert avait très bien commencé par un 12/15 avant d’être rattrapé par ses problèmes d’effectif et de changer d’entraîneur en vue d’un second tour qu’Ethan Laby, le nouveau T1, espère meilleur avec des retours et quelques renforts.