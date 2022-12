Le marathon du BW sera gourmand en 2023

Bien vu. 800 participants étaient présents lors de la première édition et le nombre s’est stabilisé les deux suivantes, toutes courses confondues, car le jour du marathon on peut aussi courir 5 km, 10 km, un semi-marathon, "l’épreuve qui fonctionne le mieux" ou encore une kid’s run de 800 m pour les enfants.

Ravitaillements gourmands

Le 15 août 2023, le Marathon du BW sera donc de retour au départ du centre sportif de Ramillies avec les mêmes courses annexes et une grande nouveauté, celle du Marathon qui se voudra… gourmand. "Tous les 5 km lors des ravitaillements, il y aura moyen de déguster des spécificités de Ramillies et de l’Est du Brabant wallon car les petits producteurs locaux sont nombreux dans la région et ce sera l’occasion de les promouvoir. On partira sur un fil conducteur des bières locales qui seront agrémentées par des produits de bouche."

Bien entendu, les coureurs ne seront pas "obligés" de s’arrêter à chaque ravitaillement comme les produits habituels seront toujours proposés mais le contexte de la course sera différent. "Les coureurs du marathon auront ainsi l’occasion de le courir pour le côté gourmand ou pour la compétition, poursuit Laurent Saublens. La seule condition sera d’avoir franchi la ligne d’arrivée en moins de six heures."

Une garderie pour enfants, des consignes, des séances de massages, et un encadrement par près de 250 bénévoles. Les coureurs seront une nouvelle fois choyés "comme il y aura aussi une dynamique sur le parcours avec des orchestres et des animations. On veut vraiment faire une grosse fête dans le village autour d’un événement sportif et qui met en valeur tout ce qui se trouve dans la commune et ses alentours."