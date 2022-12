Le bilan des clubs féminins évoluant en P2

Jodoigne B

L’équipe a récupéré sur tapis vert les trois points de sa défaite contre l’Union SG (qui avait aligné trop de P1) et se retrouve confortablement installée à la deuxième place. "Le but était d’être dans les trois premiers, on y est, et je pense qu’on est à notre place en ayant affiché la constance qui nous manquait la saison passée malgré pas mal de blessures, remarque Pierre Haerlingen (T1). Il était d’ailleurs temps que la trêve arrive et on va essayer de confirmer en restant à cette position."

Ronvau

Après une dernière saison passée en P3, les Chaumontoises constituent la bonne surprise de cette première partie de championnat avec une place sur le podium en n’ayant concédé que trois revers et un nul. "Personne n’y aurait cru car le but était de laisser trois équipes derrières nous et on est dans les trois premiers, savoure Guillaume Lengelé (T1). On espère faire aussi bien au second tour même si la trêve et la reprise ne sont jamais évidentes à gérer pour nous."

Lasne-Ohain B

L’apprentissage de la P2 se fait en douceur pour les jeunes ohinoises qui occupent une place dans le ventre mou du classement. "On est pleinement dans notre objectif avec de l’engagement dans l’équipe et une très bonne ambiance malgré la présence de jeunes de 14-15 ans et certaines filles de 25-26 ans, indique Paulo Guimaraes (T1). On va récupérer quelques joueuses pour apporter un peu de qualité et travailler pour se positionner un peu plus haut car on a le potentiel pour le faire."