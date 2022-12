Mont-Saint-Guibert et Braine 2001 évoluent en Coupe ce mardi

"Un peu comme la saison passée, nous connaissons un creux en fin d’année. La trêve nous fera du bien. Ici, nous menions de 18 points à la pause mais le Fresh Air est revenu avec une très grosse pression défensive. On n’a plus pris de bonnes options en attaque (NDLR: il n’y aura que 5 paniers de plein jeu en seconde mi-temps pour le Speedy) et on est devenu mou en défense", analyse le coach brabançon.

Mont-Saint-Guibert ne marquera plus que 23 points après la mi-temps, ce sera suffisant pour emporter le neuvième succès de la saison. "Quand vous voyez les résultats du week-end, avec la tôle de 2001 au FBI et la défaite de l’Excelsior chez lui face à l’U.A.A.E., nous faisons la bonne opération", résume Alex Sempels.

Il reste une mission à accomplir avant les vacances. Ce mardi (20 h 30), le Speedy se déplace au BCD Wavre (+10), leader en P3C, dans le cadre de la Coupe de Brabant. "Je prends tous les matchs au sérieux. Il suffit de mal commencer. Si l’adversaire prend confiance, on est vite largué à -20 et la physionomie de la rencontre change tout à coup", prévient Alexandre Sempels.

Le coach donnera du répit à ses troupes pour les fêtes de fin d’année. "On recommencera les entraînements début janvier. On aura deux sessions avant le choc qui nous attend au Canter le dimanche 8 janvier. Nous sommes la seule équipe à avoir battu les Schaerbeekois. Nous serons donc attendus."

Méconnaissable ce week-end avec une défaite de près de 30 unités au Friendly B55 Ixelles (75-46), le BC Braine 2001 (Renard 4, Baeyens 7, Toubeau 5, Guyette 8, Modestus, Timmermans 14, Van Camp 8, Lardinois) doit aussi se méfier de son déplacement en Coupe ce soir (20 h 30) au RBC Eclair (+5). La seconde équipe de 2001 affronte ce jeudi avec 5 unités d’avance la P1 de UJ Koekelberg.

Éliminé mardi dernier en Coupe par La Cordiale Saint-Josse (69-68), le BBC Braine-le-Château n’a pas pu se reprendre en championnat ce week-end. Une panne de chauffage est à l’origine de la remise de la rencontre face au Royal IV Brussels. Le BBC reprendra le collier le 8 janvier avec un déplacement au FB55 Ixelles.