D3A: « La seule chose qui compte à Braine, c’est se sauver »

Il y a pourtant eu un mieux depuis le succès au Léo, les Jaune et Bleu ayant signé un 10/12 qui leur a permis de quitter l’avant-dernière place et à Olivier Suray de sauver sa peau de T1. "Tout autre club aurait viré son entraîneur après ce 1/27 mais on a examiné les choses et on avait surtout du mal à marquer. Olivier avait décidé de démissionner si on ne gagnait pas au Léo pour provoquer une remise en question mais ce succès a remis tout le monde face à ses responsabilités et le retour des blessés nous y a aidé. L’apport des jeunes fut également positif car ils sont deux ou trois à jouer chaque semaine. On pourrait les intégrer davantage en étant dans le ventre mou du classement mais cela met déjà un peu de pression sur les titulaires."

Cela dit, les Brainois sont loin d’être rassurés sur leur sort. "Tout le monde nous voyait dans le Top 5. Dans notre malheur, on n’est pas sauvé et cette situation met la pression sur le club. On ne va même plus parler de tranche d’autant qu’on va rencontrer tous les cadors dans la troisième et, la seule chose qui compte, c’est de se sauver. Il faudra mettre les bouchées doubles après la trêve pour ne pas descendre et redorer le blason du club."

Une trêve qui sera plus courte que prévu puisque le match remis du dernier week-end face à Monceau a été recasé début janvier. "Ça change tout le programme. On va s’entraîner le 27, le 29, le 3 et le 5 avant de rejouer le dimanche 8."

Il ne devrait pas y avoir de transfert "car on avait fait un groupe en début de saison qui possède les qualités pour faire mieux."