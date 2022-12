D2 ACFF: Le bilan d'un premier tour mitigé pour Rebecq, positif pour Tubize

L’occasion pour les deux hommes forts de nos clubs brabançons au sein de la D2 ACFF de tirer les premières conclusions de ces cinq premiers mois de compétition, avec un certain positivisme dans le chef d’Olivier Langendries et de la RUTB et un peu plus d’amertume côté rebecquois avec Thierry Demolie, qui n’est clairement pas satisfait du visage affiché par son équipe.

Messieurs, quel bilan tirez-vous de ce premier tour ?

Thierry Demolie: Je suis globalement assez déçu. On n’a pas vraiment l’habitude à Rebecq, depuis maintenant la dizaine d’années où je suis présent au club, de vivre de tels moments. On a toujours joué le Top 5, et ce coup-ci on n’y est pas, alors que sur papier, on a constitué un groupe, qui devrait y être largement. Nous avons fait les efforts qu’il fallait en début de saison que pour construire un groupe compétitif, mais la mayonnaise ne prend pas. Nous sommes beaucoup trop irréguliers, que ce soit dans le jeu ou dans la mentalité. On a perdu notre esprit de club familial, et c’est ce qu’on doit retrouver en priorité.

Olivier Langendries: On a connu un début de saison compliqué avec ce 0/9, mais ce passage à vide est passé et même oublié. On a, depuis, engagé une remontée et une série, toujours en cours, de dix rencontres sans défaite. Grâce à cette belle remontée, on sait que tout est encore possible. Après, je pense que la trêve arrive au bon moment. On sent dans le groupe que certains joueurs commencent à tirer la langue, sont un peu malades, fatigués ou blessés.

Sur ces cinq premiers mois, quel est l’élément positif vous souhaiteriez mettre en avant ?

T.D.: Vu la situation, j’ai du mal à ressortir quelque chose de positif. Un peu de recul par rapport à ce premier tour fera du bien à tout le monde. Cependant, et ce malgré les moins bons résultats et la situation qui n’est pas idéale, je suis très heureux de voir que les chevilles ouvrières du club, les gens de l’ombre, eux ne lâchent rien et continuent à donner le meilleur d’eux-mêmes et cela n’a pas de prix pour le bien-être d’un club.

O.L.: Il y a plusieurs points positifs. Le premier est de voir le comportement de nos recrues de cet été. Notre politique de transferts a été la bonne. On avait décidé de conserver la majorité du groupe et de peaufiner avec des renforts précis, qui ont directement apporté une plus-value. Mais le plus satisfaisant est sans aucun doute l’ambiance, l’amitié, la solidarité et la fraternité qu’il y a dans cette équipe. On a vécu des moments difficiles, mais même dans ces situations, nous sommes tous restés sereins tellement on sait que ce groupe a la faculté à surmonter chaque épreuve grâce à sa cohésion.

Quel regard portez-vous sur la série ?

T.D.: C’est un championnat animé, c’est intense ! Je me réjouis de voir que des clubs dits de « village » au même titre que Rebecq, comme Dison ou encore Warnant parviennent à tirer leur épingle du jeu. C’est la beauté de cette D2. Je m'interroge néanmoins sur la valeur ajoutée des U23. On nous a imposé ces deux équipes et on voit que cela ne fonctionne pas vraiment.

O.L.: On a une série très compétitive, dans laquelle on constate que les vérités d’un jour ne sont pas celles du lendemain. Tout le monde peut battre tout le monde et chaque équipe peut, sur un match, faire déjouer les pronostics. Il n’y a pas une équipe qui survole les débats, ce qui oblige à trouver une certaine régularité que pour émerger. Tout comme mon homologue, je m’interroge quant à la plus-value, tant pour nous les clubs de D2 que pour les deux équipes en elles-mêmes, de la présence des U23.

Et pour conclure, votre avis sur le premier tour de votre voisin rebecquois pour Olivier et tubizien pour Thierry ?

T.D.: Ils restent sur une belle série, malgré leur mauvais départ. Je pense qu’ils ont une très bonne équipe. Le comité a réalisé un super boulot suite à cette fusion, et le fait que les résultats s’enchaînent est mérité. Ils ont une équipe, un staff et des installations taillés pour la D1 amateurs. On ne peut que se réjouir de revoir un club tel que Tubize retrouver ses lettres de noblesses.

O.L.: On ne les attendait pas vraiment là en voyant la façon dont Rebecq s’est renforcé cet été. Je suis assez surpris, mais on sait qu’avec Rebecq tout peut très vite tourner. Ils ont un noyau bourré de qualité, j’ai cru comprendre que c’était au niveau de l’état d’esprit que ça coinçait un peu.