Coach de Tubize, Mohamed Bouhmidi remporte le Lion Belge 2022 du meilleur entraîneur d’origine arabe ou berbère

Si parmi les autres nominés pour le trophée on retrouvait notamment Karim Belhocine, Karim Bachar (actif auprès des U21 des Diables Rouges) ou encore Mohamed Messoudi (Westerlo), c’est bien le tacticien tubizien qui aura remporté les lauriers, à l’issue d’un suffrage effectué auprès de la presse sportive.

Une récompense qui vient couronner une année civile pleine de succès pour le T1 de la RUTB. "J’ai eu la chance que le club me fasse confiance il y a un peu plus de quatorze mois pour succéder à Tibor Balog. Je n’étais qu’un simple adjoint, qui n’avait d’expérience comme coach principal qu’en P3 et je me suis retrouvé du jour au lendemain sur le banc d’une D2. Je peux aujourd’hui dire que j’ai vécu une année juste dingue ! On a d’abord effectué une belle remontée au classement lors du second tour pour nous sortir d’un 1/18 (13 victoires pour 2 nuls sur 18 rencontres) pour parvenir à nous qualifier pour le tour final. Nous ne sommes, ensuite, pas passés loin d’une montée vers la D1, en échouant en finale du tour final, et maintenant on vient de clôturer un premier tour plus que correct, avec quelques résultats en dent de scie, certes, mais qui nous laissent toujours dans la course pour le titre ou au moins le tour final."

Une année 2022 qui est donc récompensée par ce trophée que Mohamed Bouhmidi, qui finalise à ce jour sa formation pour l’obtention du diplôme d’entraîneur UEFA A, espère voir perdurer en 2023. "J’étais déjà très fier d’être nominé pour ce prix et figurer parmi une liste d’entraîneurs professionnels. J’étais le seul de la liste à être entraîneur amateur et c’est une très belle reconnaissance. Ce prix a une belle symbolique parce qu’il vient aussi récompenser un très gros investissement et énormément de travail. Il y a les matches et les entraînements avec la RUTB, il y a mes cours d’entraîneur et je dois encore partager tout cela avec mon boulot d’éducateur. Mais cela me réconforte dans l’idée que les efforts sont toujours récompensés et c’est ce que j’essaye de transmettre à mon groupe tous les jours. C’est d’ailleurs aussi en grande partie grâce à eux que j’ai pu obtenir cette reconnaissance, qui récompense le travail de tout un groupe, de tout un staff et même de tout un club. Je suis très fier aujourd’hui, et je suis convaincu qu’il nous reste encore énormément de belles choses à vivre avec ce groupe !"

Un staff tubizien qui aura été mis à l’honneur au cours de cette cérémonie du Lion Belge, puisque Othmane Manekoudi (également présent sur la photo), l’analyste vidéo de la RUTB a été récompensé également avec le titre de meilleur analyste.