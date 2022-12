Quarts temps: 11-30, 25-15, 12-27, 17-1

GENAPPE: Boussalaa 5 (1x3), Depetter 7 (1x3), Kaminski 4, Zappulla 12 (4x3), Kanda-Boko 5, Ilongo Basosabi 13 (3x3), Kiraranganya 8, De Almeida 4, Ngabo Munyamaicnba 7 (2x3), Makadi Massengo 0.

En récupérant Depetter ce week-end, Genappe se présentait enfin avec son roster au complet pour la première fois de la saison, à domicile, et face à un adversaire moins bien classé de surcroît. Tous les éléments étaient donc présents pour bien clôturer l’année 2022, et signer un 6/7 sur ses dernières sorties.

C’était sans compter sur la volonté des Luxembourgeois de Saint-Hubert, venus pour gâcher la fête locale. Sous l’impulsion de Pirotte, Legros et Fraselle, 27 points à eux 3 dans le premier quart, les visiteurs prenaient Genappe par surprise, et signaient un 11-30. Pas le début de match espéré pour le coach Mulaba, mais ses hommes se relevaient progressivement suite à cette première douche froide, pour rebondir dans le second acte sous l’impulsion de ses leaders, Ilongo et Ngabo, et refaire un peu leur retard, c’était 36-45 à la pause et tout était encore possible.

À la sortie des vestiaires, cependant, c’est encore des Genappiens visiblement déjà en vacances que l’on retrouvait. Saint-Hubert, plus concentré, infligeait une seconde claque à son hôte d’un soir, et signait un 12-27 dans le troisième quart. La messe était dite.

Espérons que les Genappiens profiteront de cette longue pause pour revenir plus forts au second tour.