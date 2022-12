Quarts temps: 14-19, 15-20, 20-18, 11-20.

MONS HAINAUT: Godimus 0, POISSON 3, VANDENBERGHE 2, Herpoel 0, LEGRAND 25 (7x3), Dupont 2, THIELEMANS 13, Vandenplas 7, OUATTARA 4, Bokoko 4.

CASTORS BRAINE: DOMBRET 14, Bonacorsi 16, KAMINSKI 5, Fontaine 11, Vancabeke 4, Tchatchou 6, SZYLKROT 9, BELLEMANS 4, Fransolet 0, Dupont 0, SCHWARTZ 8.

Au terme de ce match de très haut vol entre les deux meilleures équipes de la série, Gianni Maren, le coach des Castors, était totalement aphone, tant, il a dû, du bord du terrain, pendant 40 minutes, mener ses joueurs vers un treizième succès d’affilée. "Nous avons livré un match complet, très abouti et nous l’avons vraiment pris par le bon bout, avec beaucoup de sérieux et d’application comme le demande un match au sommet, saluait le mentor brainois, en savourant cette très belle victoire. Je pense que cette fois, contre Mons, nous avons donné notre meilleure prestation défensive de la saison. La clé du match était de contenir le jeu intérieur dominant de Mons. C’est ce que nous avons fait."

Castors Braine peut aligner Walid Szylkrot mais doit se passer de Thomas Farricelli, malade. Goran Legrand, le meilleur marqueur du match avec 25 points dont 7 triples, est directement en action. Et c’est 5-0, après deux minutes. Sam Kaminski lance enfin la partie avec un triple victorieux pour les Castors. Après 10 minutes, les Brainois ont pris les rênes du match en main (14-19) et ils se permettent de les conserver jusqu’à la pause (29-39). "Nous avons vraiment cadenassé le jeu intérieur de Mons. Il fallait faire un choix et cela a laissé le champ libre à Goran Legrand qui a pu arroser à distance. Mons n’aura mené que deux minutes. Nous avons ensuite été devant pendant 38 minutes, salue le coach des Castors. Mons aura un bon moment dans le troisième quart pour revenir à notre hauteur mais on donnera un solide coup de rein pour se détacher à nouveau."

À 49-57à la 30e, rien n’est dit. Mais les Brainois sont bien décidés à empêcher les Montois de revenir à leur hauteur. "Dans le dernier quart-temps, nous avons été souverains. Mes gars ont défendu comme jamais et nous avons très peu encaissé. Mons a tout essayé pour trouver une dernière parade. En vain. Au final, c’est une superbe victoire. Une vraie victoire d’équipe. Il n’y a rien d’autre que le collectif à retenir de ce succès qui nous permet de clôturer cette année en restant invaincu en championnat. Tout le monde a apporté sa petite pierre dans cette victoire. Je ne peux que féliciter mes gars pour terminer ce premier tour invaincus. Nous allons pouvoir recharger les batteries pendant les fêtes et reprendre de plus belle au mois de janvier où nous aurons beaucoup de matches en déplacement. Nous avons déjà fait la moitié du chemin, il nous reste encore une moitié à faire. Espérons que cette seconde moitié soit dans la même veine que la première."