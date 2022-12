NIVELLES: Van Rysseghem 13, Hennuy 6, Roland 7, Conotte 0, Kennoun 4, Tursugian 12, Jorion 3, Martinez 13, Ndozi Miala 0.

Pour leur dernière sortie de l’année, avant la trêve, encore une fois, les Nivellois sont passés à côté de la montre en or.

Après un premier quart-temps équilibré remporté par Maffle (14-10), les Nivellois se battaient sur tous les ballons en défense. Cela fonctionnait bien car du côté de Maffle, seuls Clément Majchrzak et Yann Vilette étaient en mesure d’alimenter le marquoir.

Du côté de Nivelles, Sacha Roland, José Martinez et Korentin Jorion plantaient quelques paniers qui donnaient une belle avance au moment de regagner les vestiaires (28-38).

Après la pause, les Nivellois coinçaient. Cette fois, c’est Maffle qui était à la fête et Nivelles ne marquait que 7 petits points dans le troisième quart. Maffle prenait les commandes (55-45) et n’allait plus les quitter.

Cette nouvelle défaite, la onzième, place les Nivellois en position de descendants. En 2023, après la trêve, ils devront se battre pour éviter de faire la bascule et retrouver le niveau provincial.