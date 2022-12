Quarts temps: 8-13, 16-23, 25-5, 28-28.

NIVELLES: Diop 4, Cockmartin 2, Renard 2, Bataille 7, Navez 15, Goffin 17, Renversez 13, Bizet 11, Mulumba 6.

Samedi soir, à la Dodaine, c’était le temps des cadeaux. Et c’est Geel, le dernier du classement, qui a été gâté. Pas du tout dans le coup, les Nivellois ont carrément joué la pire première période de leur saison. Menés 24-36 à la pause, privés de Rémy Loubières et Carlo Di Francesco, ils ont failli sombrer corps et biens pour leur dernier match de l’année, devant leurs sympathisants. "Nous avons très mal commencé ce match. Nous avons eu douze pertes de balle et Geel nous a directement sanctionnés, constate Phivos Livaditis, le coach de Nivelles. Et, on se retrouve avec douze points de retard à la mi-temps."

Si les murs du vestiaire nivellois tremblent encore de la mise au point du coach aclot durant la pause, les Nivellois remontent sur leur terrain le couteau entre les dents. "Nous avons mis en place un pressing tout terrain qui a rudement perturbé notre adversaire, poursuit le mentor de Nivelles. Cela nous a permis d’enfin prendre les commandes du match."

À la demi-heure, Nivelles s’est refait une santé (49-41). Les Nivellois, grâce à un excellent Maxime Renversez aux rebonds, ont ensuite géré les dix dernières minutes pour signer un dernier succès avant d’enfin pouvoir goûter à une trêve très attendue. "Heureusement, tout le monde s’est réveillé en seconde période où nous avons été dominants aux rebonds, salue le coach de Nivelles. On s’en sort bien et on peut prendre quelques vacances avec un peu plus de sérénité."

Les Nivellois vont pouvoir recharger leurs accus et soigner leurs petits bobos avant de préparer le match de reprise, en déplacement à Falco Gand, le leader invaincu de la série.