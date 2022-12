Quarts temps: 24-10, 13-9, 11-27, 15-19.

OTTIGNIES (8x3, 9/15 LF, 18 ftes): Wauthier 7 (1x3), Gilis 5, BECKERS 6 (2x3), SNACKAERT 5 (1x3), Demolder 9 (1x3), VAN TRICHELEN 6, BALZA 3 (1x3), Halloy, CORDI 6, Leroy A. 11 (1x3), Leroy S. 7 (1x3).

Le début de rencontre ne laissait pas présager une pareille joie. Sarah Dochez le contextualise: "Un dernier déplacement dans l’année, assez loin avec de la fatigue dans l’effectif et un démarrage loupé. Ce que je ne voulais pas qu’il se passe, s’est produit. On est complètement passé au travers en première mi-temps."

Mené 37-19, le Rebond était dans de sales draps. "À la mi-temps, j’ai juste dit que c’était dommage de venir si loin pour proposer un basket pareil. On est capable de tellement mieux. Les filles sont remontées avec l’envie de la gagne."

Avec un brio à distance auquel Ottignies n’avait pas habitué cette saison (7x3 au troisième quart venues de 6 joueuses différentes), les visiteuses excelleront pour recoller à 48-46 (30e). Les Ottintoises s’arracheront défensivement pour emporter le dernier quart et la victoire finale: 63-65. "Mention spéciale sur cette rencontre à Manon Balza qui était très malade et qui a tout donné. Je suis très contente de notre réaction collective. Je veux qu’on fonctionne en équipe et qu’on se donne quarante minutes. La huitième ou neuvième place, ce n’est pas là qu’on doit être. Il faut viser la quatre ou cinquième place", estime la coach Dochez.