Quarts temps: 35-20, 25-7, 20-19, 18-21.

WATERLOO (7x3, 6/14 LF, 20 ftes): Schick 5 (1x3), Dhose A. 2, VLAEMINCK 13 (3x3), MAETER 8, DELBRASSINNE 22 (3x3), DHOSE R., Kabangu 7, Careme, BUSSELEN 10.

En encaissant 55 points en une mi-temps, Waterloo a sombré corps et âme. "En résumé, nous avons été mauvais. Je ne suis même pas déçu, je suis dans l’incompréhension totale avec ce troisième non-match de mes joueurs en déplacement après Kain et Ciney", émet le coach.

Sébastien Dufour estime que ses joueurs ont reçu une leçon de la part d’une équipe d’Esneux pleine d’enthousiasme. "Tout l’inverse de nous. Plus les semaines passent, plus nous montrons nos limites. J’avais prévenu mes joueurs de ce qui nous attendait. C’est rentré dans une oreille et c’est sorti dans l’autre. Je ne me souviens pas avoir coaché un match où mon équipe a encaissé soixante points en une mi-temps…"

Privée de l’un de ses leaders (Vancampenhout) jusqu’en janvier, sa formation va devoir opérer une solide remise en question. "Quand j’ai repris l’équipe en début de saison, j’ai souvent entendu que Waterloo faisait partie des favoris avec une équipe complète. La réalité est aujourd’hui très évocatrice. Nous devons avoir l’humilité de reconnaître que nous sommes surcotés et que notre place se situe au milieu de classement. Je n’ai pas d’explication rationnelle à notre situation mais clairement, un changement d’attitude individuel et collectif est attendu si nous voulons finir vers la sixième ou septième place. La trêve nous permettra de retrouver un effectif au complet et j’espère que nous pourrons donner un sens positif à notre saison", conclut le coach Dufour.