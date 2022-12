Coupe de Brabant: demi-finale pour la paire brainoise Broccolo-Cayphas

Le Brainois Valentin Cayphas (B4), joueur-entraîneur au CTT Braine-l’Alleud, s’alignait aux côtés du jeune Luka Broccolo (D2). "L’avantage de cette compétition est qu’une contre-performance n’est pas sanctionnée par des points négatifs pour son classement. On peut donc jouer sans pression", indique Valentin Cayphas.

Luka Broccolo est l’équipier parfait pour cette compétition par handicap. Le jeune homme a gagné le critérium provincial en minimes et en série D. "Il a les points pour monter C4. Mais ses adversaires auront le handicap d’un joueur classé D2. L’objectif, ici, est d’aller le plus loin possible, si possible en demi-finale. Après, cela deviendra difficile. L’Alpa aligne Valentin Laroche (B0) et Anthony Rodrigues (C0) et aussi Célestin Bribosia et Maxime de Doncker, tous deux B4."

Les deux Brainois ont fait beaucoup mieux que se défendre. "Nous avons gagné 3-1 contre Arc En Ciel, équipe composée de Dariusz Priwer (B6) et William Verstappen (C0). Moi, je leur donnais des points d’avance, Luka en recevait. Nous avons gagné le double 4-0."

En demi-finale, ils se sont inclinés face aux Waterlootois Benjamin Deketelaere (C0) et Antoine Vincx (C0). "Nous avons perdu 0-3. Cela s’est joué à pas grand-chose. La journée a été longue. Ce match s’est joué vers 20 h. Luka a un peu craqué physiquement mais nous étions très satisfaits de notre journée."

Les deux Waterlootois étaient donc qualifiés pour la finale face aux Tubiziens Phil Coolens (B6) et le jeune Florian Cambier (E6). Ce dernier, avec ses huit points d’avance, a battu Valentin Laroche (B0) en demi-finale.

Vu l’heure tardive, la finale n’a pas eu lieu samedi. Les deux clubs devront définir une date pour la disputer.