Chastre arrêté à la mi-temps: « Il n’y a pourtant pas de microclimat à Anderlecht »

Les Chastroises se sont donc déplacées avec juste onze joueuses. "Comme il n’y avait rien d’officiel, on y a été pour éviter un forfait qui n’est pas donné pour un club comme Chastre. Mais avec beaucoup de malades et des joueuses de P1 ayant prévu autre chose, on a passé beaucoup de temps au téléphone pour rassembler une équipe, et la journée a été assez longue. Finalement, on était sans gardienne, Nkada ayant joué au goal et elle l’a très bien fait, et on a dû aligner l’une ou l’autre joueuse à un poste inhabituel."

On a pourtant entamé la seconde période mais les bords de terrain étant devenus trop givrés. "D’après les filles, c’était déjà bien glissant au moment de commencer le match. Et puis, deux minutes après la reprise, une joueuse d’Anderlecht a glissé et s’est fait mal. L’arbitre a compris que ça devenait compliqué et il a décidé d’en rester là."

Le marquoir indiquait 1-0. "Dans la continuité des autres semaines, on s’est vraiment bien défendu et on s’est même créé deux ou trois occasions franches avant qu’elles n’inscrivent leur goal. Je reste donc satisfait d’avoir terminé l’année sur cette note positive. Reste à savoir si on devra rejouer l’entièreté de la rencontre ou seulement une mi-temps."

L’équipe chastroise présente à Anderlecht: Nkada, Adens, Fregesse, Houbrix, Baez, Goetynck, Francx, Duquenne, Verstraelen, Sekelama, Genard.