Alexis Matthys décroche un Top 5 dans un ultra trail pour sa première

Ce dimanche matin, après une bonne nuit de sommeil, il est revenu sur son exploit. "J’ai bien dormi mais… j’ai vachement mal aux jambes et surtout aux articulations, aux genoux et aux pieds… Un tel effort, le corps n’en ressort pas indemne. Je suis par contre ravi que mes pieds ont bien supporté la longueur de la course."

Au final, Alexis Matthys retient une belle expérience avec une organisation au top. Sa prestation, il en est content. "Il fallait partir calmement et c’était dur à accepter, d’autant que j’ai vu pas mal d’adversaires me distancer en partant rapidement. Après vingt kilomètres, j’étais autour de la trentième place. J’avais l’impression de me traîner, on n’arrêtait pas de me dépasser. Je me suis posé pas mal de question mais j’ai gardé ce tempo plus lent. Une chance, après, la tendance s’est inversée et j’ai repris un à un mes adversaires."

C’est aussi sur la stratégie qu’Alexis a gagné du temps. "Sur les arrêts, pas de halte pour moi, je rechargeais mes poches et je continuais. J’avais peur de me refroidir, d’avoir du mal à reprendre le rythme et je constate que c’était le meilleur choix."

Avec son expérience du VTT où Alexis a été champion du monde en 24 heures solo, il savait qu’il était capable de se contenter de barres durant les dix premières heures. Après 80 kilomètres, Alexis pointait à la sixième place avant d’entamer le retour. "Ce n’est qu’au kilomètre 120 à Nethen que je me suis arrêté pour prendre un bol de soupe, histoire surtout de me réchauffer… À ce moment, j’étais quatrième. À 19 bornes du but, un concurrent m’a rattrapé, je n’ai pu le suivre mais dans ma tête, le Top 5 était déjà un très bon résultat ! J’ai donc un peu levé le pied sans vraiment craquer !"

« C’est à la fois très long et très court »

Ces 160 kilomètres, finalement, se sont bien passés. "J’y allais sans réelle préparation, avec l’objectif de préparer la course ‘’Le dernier homme debout’’ fin mars à Andenne. J’en tire de bons enseignements ! Mes chevilles ont tenu malgré le terrain gelé, même si, avec la fatigue, sur la fin, c’était moins évident. J’ai eu un bon moral et ça, c’est important car le mental fait la différence. En fait, 160 kilomètres de trail, c’est à la fois très long et très court. C’est un peu comme une semaine de vacances bien remplie, avec un programme très chargé avec beaucoup d’émotions. Quand c’est fini, on se dit: Ah déjà…"

Alexis Matthys, en terminant cinquième, en 16 h 52 de course, a vécu un "condensé d’émotions positives et négatives en quelques heures. J’ai bien géré et je sais ce que je peux faire pour encore faire mieux à Andenne."