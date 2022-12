Un déplacement compliqué à Anderlecht pour les filles de Chastre

Le déplacement à Anderlecht B ce samedi à 18h30 ne s’annonce pas bien pour Chastre. " On sort d’une semaine compliquée , signale Michaël Verstraelen (T1). Il y avait peu de monde lundi à cause des malades et des examens, et on n’a pas pu s’entraîner mercredi en raison de l’état du terrain et d’un problème d’éclairage. Je n’ai donc pas vu certaines filles et on ne sait pas à quoi s’attendre par rapport à l’adversaire puisque sa Superleague ne joue pas ce week-end. Ça reste une très belle équipe et ça va jouer au foot. " Pâques (malade) et Houtart (travail) ne seront pas du voyage.