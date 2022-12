TDW1: Sans pression mais avec détermination, les Castors défient le champion malinois

Kangoeroes possède selon le mentor brainois 6 joueuses très performantes: "Tant qu’il n’y a aura pas de blessure dans ce 6 de base-là, elles seront très compliquées à manœuvrer. Ce sont des individualités très fortes. C’est difficile de faire l’impasse, chacune des 6 joueuses amène quelque chose. Elles font des résultats en EuroLeague. Elles viennent de perdre de 4 points à Schio, elles perdent tout juste à Miskolc et face à Basket Landes et elles gagnent face à Gérone. Ce sont des matches qu’elles auraient pu prendre. Elles auraient pu être à quatre succès en six matches EuroLeague. C’est une grosse équipe qui est pour moi d’un niveau supérieur à Saragosse et Cadi La Seu."

Avec ses huit rotations et compte tenu de la fatigue européenne réciproque, le banc brainois peut-il faire la différence ? "Je ne pense pas que le banc de Malines aura un gros impact. En termes de fraîcheur, ils réussissent à avoir 6 éléments de standing et 3-4 jeunes qui, sur des temps de jeu très limités, apportent leur pierre à l’édifice. On s’attend à un match peu évident mais on ne se met pas une pression particulière car on sait qu’on ne fait pas partie des favoris encore moins avec l’absence de Matea Tadic. Maintenant, il faut qu’on ait le même état d’esprit que mercredi. Il y a des bobos et des malades chez nous (NDLR: Fogg est enrhumée, Uro Nilie a un souci avec son talon). J’espère qu’il n’y aura pas dans nos rangs un phénomène de décompression. On ne se met pas de pression particulière. On le prend comme un match qui nous servira d’expérience. C’est à force d’affronter ce type d’adversaire qu’on va continuer à progresser. Si on peut aller le chercher, on le fera mais il faudra être très fort."

Fred Dusart veut se servir de ce genre de duel au sommet pour se projeter dans quelques mois: "L’objectif est de retourner en finale contre elles et d’essayer de les surprendre. Les surprendre dimanche, cela peut être intéressant mais ce n’est pas forcément primordial. De toute façon, on s’attend à tout. Après, Kangoeroes est capable de se renforcer en janvier avec une autre joueuse, ce qui ne sera pas forcément notre cas."