TDM2: Geel, dernière formalité nivelloise avant la trêve

Le reste de la semaine a permis de faire le point sur les petits bobos. Charly Navez est retapé de sa petite grippe et il devrait être 100% opérationnel pour le match de ce soir. Par contre, Carlo Di Francesco, touché à la cheville, fera encore l’impasse ce week-end. Et c’est probablement aussi le sort qui attend Geordy Mulumba. "Geordy souffre toujours de ses problèmes de dos. On monitore cela au jour le jour et on prendra une décision s’il joue ou pas juste avant le match. Mais je n’ai pas envie d’amplifier sa blessure qui pourrait poser problème pour le reste du championnat. Geordy pourrait donc peut-être profiter d’une longue trêve pour qu’il puisse se rattraper. Par contre, Vincent Renard qui a eu une petite entorse au doigt lors du match à Vilvorde devrait pouvoir s’aligner."

Ce dernier week-end de championnat devrait donc permettre à Nivelles de renouer en beauté avec la victoire et pourquoi pas de profiter de l’un ou l’autre faux pas de ses concurrents directs. "Ce dernier match, on le prend comme un match important, qu’il faut gagner pour bien clôturer notre premier tour. En étant aux aguets et en comptant peut-être sur les matches difficiles que disputent Falco Gand ou Bavi Vilvorde, pour faire une bonne affaire. Ce samedi, on va donc faire les choses avec beaucoup de sérieux et essayer de prendre une nouvelle victoire avant une trêve très attendue par tout le monde."

Nivelles reprendra en championnat le vendredi 13 janvier avec un déplacement hyper important à Falco Gand.