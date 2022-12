R2B Dames: Le Rebond, serein au moment d’aborder Arlon

Le Rebond paraît plus serein que la saison passée et de taille à assurer un maintien rapide, deux constats que confirme la capitaine Justine Demolder: "On a gagné les matches qu’il fallait. J’ai le sentiment que la R2 est assez homogène cette saison et que tout le monde peut battre tout le monde. Si on perd un match, ce n’est évidemment pas gai mais ce n’est pas dramatique. Le groupe est serein. On a juste un souci de gestion lors des matches serrés où on est parfois trop fébrile dans les dernières secondes. L’objectif pour l’année prochaine sera d’engranger le plus de victoires possible pour ne pas être barragiste. Être dans le ventre mou du classement nous conviendrait."