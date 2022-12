Gianni Maren, le coach Brainois préface ce match au sommet face à un adversaire dont il connaît les points forts. "Mons n’a qu’une défaite avec autant de matches que nous. Pas de doute, ce match, c’est le choc du week-end, lâche directement le coach de Castors Braine. Cette année, Mons profite de l’apport de Moussa Ouattara qui est très expérimenté. J’ai eu l’occasion de le coacher quand j’étais à Fleurus en R1. C’est un fameux joueur qui peu intimider n’importe qui, surtout quand il est dans la raquette. Il apporte son expérience de nationale et de régionale à un groupe jeune. Il défend bien. Il prend de la place dans la raquette. Offensivement, il a des bons mouvements à l’intérieur. Il est capable de mettre le ballon dans le cercle même dos à l’anneau. Il y a aussi Omar Thielemans, un jeune joueur plein de talent qui fait l’ascenseur entre la R 2 et l’équipe première. C’est un gabarit un peu hors norme pour la série avec ses 2m03. Il joue à l’aile où il est redoutable. C’est vraiment une belle équipe que nous allons affronter qui est aussi bien coachée par Sébastien Dieu, que je connais très bien. Je pense qu’on va avoir un bon match."

Las, les Brainois ne se déplaceront pas dans les meilleures conditions à la Mons Arena. Walid Szylkrot doit déclarer forfait. "Il est retombé sur un pied à l’entraînement jeudi et il s’est tordu la cheville. Je devrais plus que probablement me passer de ses services. C’est une grosse tuile pour l’équipe, regrette Gianni Maren. En plus, Thomas Fariccelli, souffre d’une angine depuis lundi. Il était toujours fiévreux jeudi. L’aligner dimanche, sans entraînement et certainement affaibli par la maladie, ce sera difficile et un peu dommage. Jusqu’ici nous avions été épargnés des blessures et des maladies. Et là on doit faire face à deux défections importantes alors que nous avons un match important. On devra faire avec ces absences mais nous avons le plein de confiance dans l’équipe. Le groupe devra faire des efforts supplémentaires et il est capable de hausser son niveau de jeu et de compenser ces absences. D’autant que nous avons bien préparé ce match."

Le coach de Castors Braine aimerait bien que ses joueurs ajoutent un autre succès aux 12 autres déjà acquis "On va à Mons pour faire un résultat. C’est un match important mais ce n’est pas le match décisif de la saison. Si on s’impose là-bas on augmentera notre avance en tête du championnat. Si on le perd, nous serions à égalité avec Mons. Nous avons déjà réalisé un très bon premier tour. Je sais que mon groupe est capable de se transcender dans l’adversité et les difficultés. Je suis donc très optimiste."