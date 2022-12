R2 Hommes: Genappe en route pour le 6 sur 7

Genappe jouera son dernier match de l’année 2022 face aux Luxembourgeois de Saint-Hubert. Il s’agit d’un match important pour le capitaine Genappois, Ignace N’Gabo. "L’objectif sera de nous rassurer suite au non-match contre Braine, et de revenir sur les bases de notre série de cinq victoires de suite." Le leader de l’équipe brabançonne est de retour aux affaires après une longue absence. "C’était une période compliquée pour moi, surtout liée au sentiment d’impuissance d’aider mes coéquipiers, sur des moments compliqués. Je pense que mon expérience aurait pu aider dans certains moments de match où les prises de décision sont critiques. Je trouve néanmoins que l’équipe a fait le job. Quatre défaites, d’un point de vue comptable, ce n’est pas catastrophique au vu des circonstances. On doit encore faire un travail pour éviter les errements durant les matchs, être plus constants, et arrêter de s’adapter à l’adversaire, mais essayer plutôt d’imposer notre basket. Cette progression nous permettra de gagner des matches contre les équipes du top aussi, ce qui est clairement l’objectif du second tour. Pour Samedi nous devons retrouver notre ADN, de partage du ballon et d’agressivité défensive, tout en exécutant le plan de jeu, ce que nous n’avons pas fait à Braine. Pour ma part je pense être à 100% d’ici fin janvier après cette longue période d’inactivité due à une tendinopathie sévère du genou que je traîne depuis novembre 2021.Heureusement, pour le moment, le coach me ménage et me gère pour m’empêcher d’aller dans l’excès", sourit Ignace.