Ce sera aussi une bataille de style qui prendra place. Ciney possède la meilleure attaque du championnat, et marque une moyenne de 73 points par match. Ottignies, de son côté, présente la seconde meilleure défense, ne laissant que 57 points à ses adversaires en moyenne. La clé du match se jouera donc dans la capacité des Ottintoises à limiter leur adversaire du jour, de déployer leur agressivité offensive et d’emballer le rythme du match.

"Oui, cela promet un chouette match en perspective pour finir le premier tour, sourit le mentor du Rebond, Olivier Mulaba. Pour notre part, je pense ne surprendre personne en disant que nous sommes déjà au-delà de nos objectifs initiaux fixés en début de saison qui étaient le maintien rapide et la progression de nos jeunes. De ce fait, nous irons à Ciney sans aucune pression. Nous savons que c’est une équipe complète à tous les postes, et qui est très bien coachée. De notre côté, nous avons aussi les armes pour leur répondre… Il faudra être constants pendant 40 minutes et jouer avec nos qualités si on veut pouvoir l’emporter."

Dans le camp adverse, deux têtes bien connues du clan brabançon: Stef Ernoux et Fannie Vandersteen, aujourd’hui à Ciney, hier à Ottignies. "Evidemment, cela rajoute de l’engouement pour cette partie, le fait de retrouver des anciennes joueuses du Rebond, qui apporte aussi un sentiment de derby, confirme le coach Brabançon. En tout cas, une chose est sûre, c’est que nous y allons avec l’envie de jouer un bon match de basket"

Le Rebond qui devra se passer des services de Claire Habimana blessée.