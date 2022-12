N2A Dames: Chaumont à Namur, David chez Goliath ?

Namur est en tête de la division avec une seule défaite, encourue face à Limal/Ottignies. "Namur est la formation la plus complète et la plus stable de la série. Il n’y a pas un poste avec une faiblesse", indique Hanna Henn, la capitaine de l’équipe de Chaumont qui se déplace à Namur dimanche (18 h).