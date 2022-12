Joachim Mununga croit en la relève belge

Joachim Mununga, vous avez commencé à jouer au foot à Ottignies, vous avez porté la vareuse du RJ Wavre et celle de l’AFC Tubize. À 34 ans, quel regard portez-vous sur « votre » Brabant wallon ?

Je passe encore souvent par Ottignies puisque ma maman habite toujours là-bas. Je garde d’excellents souvenirs de mes anciens clubs, et certainement de Tubize qui évoluait alors en D2 sous la direction de Philippe Saint-Jean. J’ai d’ailleurs revu dernièrement Diawara ou encore Mvemba.

« J’ai toujours cette vocation de me rendre utile et de servir les autres »

Cela fait cinq ans maintenant que vous avez rejoint OHL. Avec toujours le même plaisir ?

Certainement. Je suis arrivé au club pour m’occuper des jeunes mais cela n’a duré qu’un an. Depuis lors, je travaille avec les pros, j’ai été le T2 de Nigel Pearson et maintenant de Marc Brys. Ce rôle dans l’ombre comme T2 me plaît car je reste proche des joueurs et comme j’ai toujours cette vocation de servir les autres, cela me convient parfaitement. Je m’occupe aussi d’assurer la transition des jeunes vers l’équipe première et c’est gratifiant. J’ai aussi eu la chance d’avoir toujours été bien accompagné, que ce soit par Pearson, Vercauteren, Euvrard et maintenant Brys. Avec eux, j’ai pu découvrir différentes philosophies de jeu. Et retrouver Brys m’a fait plaisir, lui que j’avais eu comme entraîneur du temps où je jouais à Malines.

Devenir T1 un jour est-il dans vos plans ?

Ce n’est pas vraiment quelque chose que j’ambitionne. Je suis bien là comme je suis et même si je me tape 2 h 40 de route par jour (NDLR: il réside à Mons), je suis content de continuer à apprendre au quotidien. J’aime me sentir utile et je prends du plaisir dans ce que je fais.

En dehors des terrains, vous êtes aussi consultant pour Vivacité.

Cela doit faire six ans que je collabore avec Vivacité. et c’est du pur plaisir. J’adore le concept de l’émission « Complètement foot » où l’on confronte des visions et réactions des auditeurs. C’est très enrichissant avec cette impression de rendre aux gens un rapport et un résumé complet de ce qui se passe sur la planète foot.

Cette fameuse planète foot, justement. Que pensez-vous de la Coupe du monde qui se termine au Qatar ?

Je la vis très bien. On a assisté à beaucoup de choses historiques ainsi qu’à la fin de carrière internationale de joueurs comme Messi, Ronaldo ou Modric qui auront écrit une partie de l’histoire du foot. Il y a aussi eu énormément de surprises, ce qui confirme que le football est actuellement en transition avec un rapport des forces qui s’équilibre. Cela rend ce sport encore plus beau.

Moins belle était la prestation des Belges. Qu’en pensez-vous ?

On en attendait plus et ce qui s’est passé me chagrine mais cette Coupe du monde n’était qu’une partie de l’histoire et expliquer ce qui s’est passé est difficile. J’aurais tendance à dire que pour bien l’expliquer, il faut être à l’intérieur de l’histoire et si on peut se questionner sur certaines choses ou choix, ou s’étonner de la communication de la Fédération à propos de Martinez par exemple, on n’a pas beaucoup d’éléments de réponse mais pas question de sombrer comme les supporters de la victoire. L’équipe n’a pas répondu aux attentes mais au prochain Euro, elle sera là et prête et j’ai envie de croire en la relève.

« Le successeur idéal à Martinez ? Kompany »

Pour vous, quel serait le successeur idéal de Roberto Martinez ?

Vincent Kompany. Maintenant, je ne sais pas si ce serait faisable ou pas mais ce serait la personne idéale pour répondre au projet énorme qui attend la sélection.

La Coupe du monde se termine ce week-end. Quelle apothéose espérez-vous ?

J’espère que le Maroc terminera à la troisième place. C’est historique ce que le pays a réalisé. Pour une personne d’origine africaine comme je le suis, c’est une fierté de voir ça. Et au-delà du jeu proposé, cela va dans le comportement des gens, à commencer par l’entraîneur. Quant à la finale, je vois Mbappé terminer le travail. Je ne m’attends pas à une belle finale tant l’enjeu va prendre le dessus sur le jeu mais une finale ne se joue pas, elle se gagne.