VTT: Seconde édition de la randonnée "La Sartoise" ce dimanche

"Le tracé ira sur Genappe Court-Saint-Étienne et Villers-la-Ville avec, entre autres, le bois de l’étoile et celui de l’Ermitage, des sites bien connu des vététistes. Le parcours n’est cependant pas trop dur, en tout cas, c’est mon avis, indique Ludovic Draux, l’organisateur. Il est accessible à tous car il sera très sec au vu de la météo très froide des derniers jours. En plus, il n’est pas prévu de pluie d’ici là. Pour se faire une idée, on aura un peu plus de 500 mètres de dénivelé positif pour la longue distance qui est composée de la boucle de 19 kilomètres et de la boucle de 34 bornes, qui sont en fait deux parcours bien différents. Avec l’addition des deux boucles, cela fera 53 bornes. Idéalement, je recommande de partir par le 34 et puis si le participant est toujours chaud lorsqu’il repasse au niveau du centre sportif, il peut repartir pour 19 kilomètres en plus."