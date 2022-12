L’équipe a accueilli quatre nouveaux joueurs. "Clovis Goffart, Louis Prade et Simon Van Campenhout sont arrivés de Villers-la-Ville. Ce dernier a une tendinite à l’épaule. Nous espérons le récupérer à 100% lors du deuxième tour. Jean-Charles Dumont avait arrêté pendant quelques années, il nous a également rejoints. Il évolue au libéro."

Perwez occupe actuellement la sixième place avec neuf points. "J’espérais mieux. Nous avons un groupe de quinze joueurs mais nous avons été frappés par les blessures et l’absence de Dorian Gérard, parti en Erasmus. Pierre Devreux souffre de l’épaule ce qui le handicape pour attaquer. Il joue au libéro. Clovis Goffart joue au quatre. Jérémy Fondu revient de blessure. J’ai aussi placé Loïc Prade en position quatre alors qu’il est central. On essaie de composer. Ce n’est pas évident sans avoir le banc habituel."

Malgré cela, l’équipe fait mieux que la saison dernière. " À mi-championnat la saison dernière, nous étions en avant-dernière position." Perwez a disputé huit rencontres, il reste un match "aller" à jouer, contre Waremme, prévu le 5 février. D’ici là, l’équipe aura déjà disputé trois matchs "retour".

Un nouveau rythme de vie

Les Perwéziens sont au repos jusqu’au 15 janvier. "L’équipe est fatiguée. Avec les blessures, les joueurs sont amenés à jouer le match réserve et le match première. Cela fait beaucoup. J’espère récupérer mes blessés. Jérémy Fondu est revenu mais il n’est pas encore à 100%. Dorian Gérard revient d’Erasmus. On le reverra après les examens de janvier. Les joueurs sont conscients qu’il va falloir donner un peu plus à la reprise."

L’équipe est jeune. "Certains joueurs sortent de l’université et entrent dans la vie professionnelle. Ils doivent acquérir un nouveau rythme de vie."

Lors de la dernière journée de championnat, les Perwéziens ont été surpris par Guibertin, lanterne rouge. "Nous avons perdu les quatrième et cinquième sets 26-24 et 15-13. Pas de chance, nous aurions pu gagner. Nous étions évidemment très déçus."