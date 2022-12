Médaille d'argent au championnat de Belgique de bikejoring pour la Walhinoise Sabine Vanderzwalmen

Après son titre de championne de Belgique de Canicross le week-end dernier à Olen, la Walhinoise Sabine Vanderzwalmen vient de décrocher, à Herent, la médaille d’argent au National de bikejoring avec son chien Turbo. Une bonne nouvelle pour Sabine Vanderzwalmen qui s’est illustrée dans une discipline plus compliquée pour elle. " Je ne suis pas vraiment spécialiste de VTT donc c’était forcément plus compliqué qu’en courant. Je savais que la première classée était inaccessible car le VTT, c’est son truc et elle connaissait en plus le tracé par cœur puisqu’elle organisait la course. Mais voilà, je souhaitais m’illustrer et samedi, j’ai tout donné dans la première des deux manches. Le parcours était très rapide et, avantage pour moi, avec de longues lignes droites. J’ai réalisé une belle prestation en prenant une seconde place avec une belle avance sur trois autres concurrentes dont je me méfiais. "